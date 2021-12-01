首次出專輯 「戲劇男神」許光漢自評表現80分

許光漢出專輯，自認歌聲還OK。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣「戲劇男神」許光漢繼去年憑「別再想見我」初試啼聲、締造佳績，終於推出首張同名專輯，但12月隨即投入新劇組拍攝，日前發片記者會也是作為「歌手」身分的他宣傳期唯一活動，他給自己的表現評80分，20分留給未來進步，但也坦言「第一次錄音室聽到自己的聲音，還滿討厭的」。

他解釋：「不習慣、感覺很妙，我的歌聲應該算是普通偏上，還OK啦！」，問到是否會被網路評價影響心情？他表示平常不會去看評論，「就是好好過生活、好好做好自己」，就算偶爾滑到，好壞評論皆一笑置之，不會開小號開砲？他笑說：「我連本來的帳號都用不好了，不會了解那麼多其他功能，但我還是偶爾會看。」而壓力大時他則透過運動、大量流汗，排出負能量。

新專輯音樂製作陣容夢幻，邀來陳建騏、戴佩妮、米奇林、陳君豪、YELLOW黃宣、韋禮安等，發片同時卻也結束唱片宣傳期，許光漢嘆可惜，「有可能最後一張，開玩笑的」，他談到錄製新歌「一日」時數度想哭，「投入在狀態氛圍，每一首都是心境」。

接下來忙軋戲，何時有機會Live演出？他說：「我不會去預設。」媒體拱他現場唱一段，他婉拒、不忘宣傳新歌「Souffl」，「我現在是『舒服累』」。