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金馬頒獎典禮收視破千萬 賈靜雯封后最吸睛

記者李姿瑩／綜合報導
賈靜雯奪下今年金馬獎影后，是當天收視最高點。（記者沈昱嘉／攝影）
賈靜雯奪下今年金馬獎影后，是當天收視最高點。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣第58屆金馬獎日前圓滿落幕，收視成績出爐，電視加上網路總收視人口突破1012萬人，當中台視轉播的收視最高點，落在賈靜雯榮獲最佳女主角獎並致感言，光電視就有107.2萬人緊盯，收視率暴衝至4.9。

今年電視的總收視率為3.78，代表有295萬人一起欣賞頒獎典禮，當中有效收視為3.55，星光大道的總收視率也有1.67。電視觀眾目光焦點普遍集中在重大獎項頒發，賈靜雯拔得頭籌，劉冠廷獲得最佳男配角獎上台致詞居次，第三高則是張震奪下影帝。

包括開場秀在內的五段表演節目中，則以魏如萱最受觀眾歡迎，艾怡良、茄子蛋緊跟其後，老將張清芳意外地沒能擠進前三名，可見觀眾口味已經大不同。不過無論電視還是網路族群，觀眾一致認可的「紅毯最愛場面」全都落在白靈身上，成為星光大道上不敗的吸睛保證。

本屆的典禮主持人林柏宏獻出主持初體驗，雖然過程中難掩緊張，但不負眾望完成重任。他感謝所有製作和幕後團隊，尤其觀眾喜歡的開場影片和主持橋段，都來自團隊的創意發想。紅毯主持人楊千霈、徐鈞浩成功準時達成任務，楊千霈坦言早已跳脫主持身分，能夠傳承經驗給新搭檔也是她的責任之一。

星光大道 台灣 三高

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