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淚訴婚變低潮差點撐不下去 江宏傑為孩子拚了

記者李姿瑩／綜合報導
江宏傑將繼續領導「全明星」第3季的紅隊。（取材自微博）
江宏傑將繼續領導「全明星」第3季的紅隊。（取材自微博）

「全明星運動會」第2季日前在高雄巨蛋畫下句點，紅、藍兩隊在「全明星運動會巨蛋旗艦演唱會高雄場」上奮力廝殺，最後由潘君侖抱走MVP，紅隊獲表演賽冠軍，第2季總冠軍則是藍隊。

疫情影響，「全明星運動會」第2季錄影進度被打亂，「旗艦演唱會」也延期舉辦。但觀眾熱情不減，藝人選手同樣沒有鬆懈，江宏傑明顯多了不少殺氣，賽前抱持必勝決心：「我們絕對不會手下留情。」

藍隊領隊錢薇娟不克出席，由「棒球領隊」郭泓志代勞。他不愧是專業職棒選手，藍隊竟在演唱會的賽場上，拿下「樂樂棒球」勝利，首度在棒球項目上勝過曹佑寧為首的紅隊。但紅隊也非省油的燈，在躲避球賽中勝出，拔河項目也由紅隊壓倒性取勝。

在高雄巨蛋賽事中表現優異的潘君侖，擊敗曹佑寧，廖允杰，抱走MVP獎座。他的爸媽、阿嬤特地從宜蘭部落繞了大半個台灣來幫他加油，見證他成為部落之光。紅隊雖非第2季總冠軍，但堅持不放棄的精神讓他們贏得表演賽，江宏傑認真的態度不曾改變，坦言：「比賽場上沒有朋友，只有競爭。」

江宏傑將繼續領導第3季的紅隊，他在延伸節目「全明星觀察中」的階段性任務也告終，於最後一集卸下心防，首度淚訴婚變低潮期，「我好像真的有點撐不下去了，整個人完全沒有思緒，坐椅子上放空，接下來該怎麼辦，但仍必須往前走，因為我有小孩。」他承諾會調整心態繼續前進。

江宏傑 台灣 疫情

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