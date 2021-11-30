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劉畊宏直播帶貨 讓3個孩子讀上海名校

娛樂新聞組／綜合報導
劉畊宏和妻子王婉霏被爆帶著三個孩子已經搬家到上海定居。（取材自微博）
劉畊宏和妻子王婉霏被爆帶著三個孩子已經搬家到上海定居。（取材自微博）

台灣藝人劉畊宏近日在社交平台上曬出送三個孩子去上學的視頻。據悉，他們一家人已經搬家到上海定居，劉畊宏表示來到新城市後，哥哥彷彿一下子長大了很多，讓他非常感慨，並為三個孩子加油。

貓眼娛樂報導，劉畊宏和妻子都非常捨不得孩子們，在學校門口不停地和三個孩子道別擁抱，劉畊宏妻子還特意和妹妹吻別。

最大的哥哥則已經懂事了很多，並沒有黏著爸爸媽媽，還拒絕了媽媽的擁抱，變得獨立了起來。

最小的妹妹則非常捨不得媽媽，不知道是不是因為害怕不適應新環境。不過從視頻背景裡可以看到，劉畊宏給孩子們選擇的學校條件非常好，環境乾淨整潔，門口還有全副武裝的保安門衛。

有網友扒出劉畊宏孩子們上的是上海一所知名國際學校，專門招收外籍人員子女，涵蓋幼兒園、小學以及初高中，學校的課程都是美國課程。幼兒園的學費一年就要將近12萬（人民幣，下同，約1.88萬美元），小學的學費更是高達一年22萬，劉畊宏有三個孩子，加起來差不多一年就是50多萬了。

之前他還被曝欠下百萬債務，連房子都被查封。為了賺錢，他這段時間都開始直播帶貨，但生活還是很滋潤的。

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