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張震金馬稱帝笑喊可退休 賈靜雯封后強忍淚水

記者黃保慧、陳建嘉／綜合報導
賈靜雯(前)與王淨慶功宴上作勢玩親親。（記者王聰賢／攝影）
賈靜雯(前)與王淨慶功宴上作勢玩親親。（記者王聰賢／攝影）

電影「瀑布」日前在金馬獎拿下四獎，和「美國女孩」並列大贏家。賈靜雯慶功宴上表示，因為自己天秤座愛漂亮，上台領獎時強忍眼淚，直到坐上車才哭了一下，她也補充在台上忘記感謝天上的父親，對此有點難過，但她在臉書發文補充了。

賈靜雯出道31年，首次入圍金馬就奪影后，她上台時頭皮發麻，腦袋一片空白，而她的手機恭喜訊息不斷，她先看了家人訊息，老公修杰楷傳了女兒的恭喜影片給她，女兒們興奮尖叫，咘咘說：「媽媽妳很棒，我們要先睡了，不要喝太多酒喔。」鍾孟宏導演本來也邀修杰楷一同慶功，他決定專心帶小孩，讓賈靜雯好好享受這個夜晚。

慶功宴上賈靜雯當場被拱唱「飛龍在天」，最後她喝了幾杯酒，唱了「心動」，開啟了小型個唱。

賈靜雯也分享在後台和張震擁抱，他們想起過去在綜藝節目上碰面，如今又在金馬重逢。

張震從影30年，終於以「緝魂」拿下金馬獎影帝，在慶功宴上幽默表示從未想過能獲獎，只因自己得獎運不佳，從前讀復興美工時，每個同學的作業都拿過藝術類型的獎項，但他只有拿過籃球獎項，「我一直把金馬獎當作最高目標，拍電影就是要得金馬獎，大家都是這樣，所以我現在是不是可以退休了？」隨後立刻強調是開玩笑的。

張震透露一得獎，就收到很多得獎簡訊。也與家人報喜，女兒本來要睡了，也被挖起來分享喜訊，回想14歲時，第一次演楊德昌執導的「牯嶺街少年殺人事件」，就知道演戲是自己的終身志業，「我很早就確定電影工作，如今我終於確定做演員也很不錯，也很爽。」他也說一開始就接觸過幕後工作，之後也想多研究其他劇組工作崗位。

張震「緝魂」奪帝，開玩笑表示「是不是可以退休」。（記者曾原信／攝影）
張震「緝魂」奪帝，開玩笑表示「是不是可以退休」。（記者曾原信／攝影）

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