離婚福原愛陷低潮 江宏傑落淚稱難熬：有點撐不下去

江宏傑在節目中落淚談離婚。（影片截圖）

台灣 桌球好手江宏傑 和福原愛 離婚後積極拚事業，他參加實境節目「全明星觀察中」，在節目中展現私下日常的模樣，28日播出最新一集內容，江宏傑更罕見在訪問中落淚，表示先前曾經歷過難熬的日子，但他只能告訴自己要往前走，「因為我有小孩」。

節目中，江宏傑透露曾有過一段低潮的日子，回想起那段時光，江宏傑忍不住哭了出來。他透露，因為自己當時不知道該怎麼走下去，甚至還打電話向朋友求救，直言「我好像真的有點撐不下去了，整個人完全沒有思緒，坐在椅子上放空，一直想接下來該怎麼辦，但仍必須往前走，因為我有小孩。」

江宏傑表示，因為節目錄影的地方剛好是當時低潮時朋友陪他去散心的海灘，這也讓他回憶起那段傷心的過去，那時小春對他說，「小傑你上一次來，是全部黑的你什麼都看不到，但這次你看，天空、海全都很清楚而且開闊，你的心應該準備被打開，要往前看」，這段話也觸動江宏傑內心深處，讓他邊掉淚邊說不知道自己是怎麼走過來的。

江宏傑坦言，如今遇到有關家庭、離別的事都會變得比較敏感，甚至會因為一些小事就觸動他內心最脆弱的一面。他表示，等他調整好心情後就會繼續往前走。