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金馬獎還好有白靈 妙語炒熱頒獎氣氛

記者李姿瑩╱綜合報導
白靈鼓勵大家繼續作夢。(記者沈昱嘉／攝影)
白靈鼓勵大家繼續作夢。(記者沈昱嘉／攝影)

本屆金馬獎邀來四組金曲獎得主為典禮獻唱，但觀眾僅對茄子蛋、艾怡良表示肯定，對於張清芳、魏如萱的演唱則是評價兩極，對王彩樺和柯震東的頒獎互動更不埋單，成為得獎名單之外的熱議焦點。

「歌壇東方不敗」張清芳已經6年沒有公開演出，選唱經典電影「最愛」同名主題曲，多數觀眾認為她「聽起來還沒開嗓」。魏如萱演唱的「變形金剛」改編自己的新歌，觀眾卻反應「沒看歌詞根本不知道她在唱什麼」。

最尷尬的莫過於王彩樺、柯震東「母子檔」合體頒獎，他們本想喚起「那些年，我們一起追的女孩」觀影回憶，但柯震東接不了王彩樺的綜藝哏，只能任由王彩樺自我介紹是「金馬媽媽」，自己製造想要吃掉小鮮肉的效果，導致互動流於冷場。

同樣是喜歡小鮮肉，白靈卻獲得滿堂彩。她頒獎時妙語如珠，除了鼓勵電影人和所有民眾，也剖析自己在隔離時的痛苦心境，從後悔來台到甘願為金馬獎再來隔離。她說詞雖長，觀眾卻聽得津津有味。

新加坡的喜劇之王李國煌更是笑果製造機，他和李心潔搭檔頒發最佳男主角獎，故意吐槽大會找「心潔」來化解他去年掛蛋的「心結」，逮到機會猛虧張震等入圍者。他幽默程度堪稱全場之最，觀眾盛讚他絕對有能力勝任金馬獎主持人，呼籲金馬執委會重用鬼才。

李國煌(左)每句話都充滿幽默，一旁的李心潔笑到表情扭曲。(記者沈昱嘉／攝影)
李國煌(左)每句話都充滿幽默，一旁的李心潔笑到表情扭曲。(記者沈昱嘉／攝影)

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