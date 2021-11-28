金馬終身成就／蔡揚名、林贊庭 台灣電影活歷史

資深攝影師林贊庭也是終身成就獎得主。(記者王聰賢／攝影)

金馬獎兩位終身成就獎得主蔡揚名、林贊庭，不但曾攜手合作台語片，日後也都在國語片的領域交出傲人成績，醫生儼然就是台灣電影 活歷史，兩人分別以93歲和82歲的高齡獲獎，上台領獎時，台下所有影人都起立鼓掌致意。

頒獎典禮邀來曾在他們麾下、現在也都是影壇重量級人物的朱延平與李屏賓分別致敬，意義非凡。

蔡揚名在台語片時期，即以藝名「陽明」走紅，演出200多部片，之後演而優則導，將引起社會話題的「錯誤的第一步」一書搬上銀幕，掀起「社會寫實片」熱潮，當時編劇與副導演就是朱延平，朱延平也始終奉蔡揚名為恩師。

「女性的復仇」一片蔡揚名把美豔的楊惠姍變成獨眼龍，連幾年前他在紐約 亞洲電影節領取終身成就獎，都還有外國影迷攜海報索取簽名，戲外彼此緋聞也曾成為娛樂報導的焦點，不過終究沒有長久的緣分。

甫接下金馬影展執行委員會主席重任李屏賓，盛讚林贊庭是「台灣電影活歷史」，從黑白片拍到彩色片。林贊庭過去和白景瑞合作「寂寞的17歲」等片，四次獲金馬都沒出席領獎，終於能在全場鼓掌聲中上台，接受致敬與表揚，笑稱很感謝獲得這麼大的榮譽。

林贊庭的兒子林良忠也是攝影師，曾和李安拍了「推手」、「飲食男女」等片，他給兒子的表現打70分。