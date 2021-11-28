金馬男女配 劉冠廷嗨收梁朝偉祝賀、王渝萱意外走光

劉冠廷以「詭扯」再奪下一座金馬獎最佳男配角獎。(記者許正宏／攝影)

第58屆金馬獎男女配角獎揭曉，年僅22歲的王渝萱打敗金鐘視后鍾欣凌、金馬影后李麗珍，數度激動噴淚，但在後台疑似被拍到走光；劉冠廷以「詭扯」拿下二度拿下金馬男配角，收到影帝梁朝偉 請經紀人傳來的祝賀，興奮之情溢於言表。

王渝萱以「該死的阿修羅」中遊戲世界騙取寶物的小太妹角色，一舉拿下金馬獎女配角，她15歲時拍攝樓一安執導的「失控謊言」，片中演陳庭妮的少女時期，這回再度合作且得獎，她特別感謝樓一安，「謝謝他的信任」。

她在後台疑似被拍到走光，對此她先是大驚「我不知道耶，我自己沒注意到」，隨後又大方表示「點大家都有，我自己知道是平胸，應該不會出什麼事情，可能是鞠躬的時候不小心，但這不是什麼太大的重點。」

劉冠廷繼台北電影 獎後，再度以「詭扯」中的「老楊」角色奪下金馬最佳男配角獎，慶功宴上，他和演員陳以文、百白、林鶴軒、洛可杉、邱彥翔等人一同開箱得獎禮麻將牌，由於角色致敬電影「無間道」中的梁朝偉，該片宣傳時梁朝偉即拍影片推薦，劉冠廷奪金馬後，影帝捎來祝賀，令他開心直呼：「哇！真的很謝謝，風範、大氣。」

被問得獎後是否準備進入人生下一個階段，劉冠廷表示「順其自然」，畢竟「結婚」不是一個人的事，這些年來眼看身邊朋友陸續結婚生子，自己確實也曾起心動念過，只是身為演員，「時間不是自己的」，至於會不會先有後婚？他說應該不會。