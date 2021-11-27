金馬慶功／「美國女孩」方郁婷被李安摸頭笑稱不洗頭

李安（中）前往「美國女孩」金馬獎慶功會場。記者蘇詠智／攝影

榮獲金馬獎最佳新導演 、新演員等獎的「美國 女孩」，小女主角方郁婷笑言在金馬入圍 酒會上被李安摸頭，應該回去都不要洗頭，隨後才又補了句：「不過還是要洗啦。」十分可愛。她住在美國的爺爺奶奶為了第一時間知道她角逐金馬獎的情況，特地吃完晚餐趕快先睡，半夜再爬起來看直播，因而她最想打電話給爺爺奶奶報喜。

「美國女孩」導演阮鳳儀獲得金馬肯定後，馬上要面臨另一個大考驗：票房，片子將打鐵趁熱於12月3日在台上映。前晚在金馬入圍酒會上宣布奪得還觀眾票選最佳影片後，阮鳳儀透露本來不知道此獎也有金馬獎座，覺得對大家有交代了，本來這片子就是為觀眾拍的，晚上抱著獎座安心睡著，金馬頒獎後又多了幾座獎，她們會更努力拚票房，被拱賣破5000萬後就開始丟出一些剪掉的片段，先從方郁婷扮演的芳儀剪頭髮開始。

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片中芳儀被剪短頭髮心裡不一定舒服，方郁婷自己倒是剪得挺開心，她之前頭髮留了好久，剛好藉機換造型。她在典禮上還為「美國女孩」引言，沈穩表現極具大將之風，其實她超緊張，得獎時上台講感言也差點想哭，但很快把眼淚擠回去。爸爸一路拿手機拍她，差點把手機掉在位子上、忘了帶走，成了趣味小插曲。

阮鳳儀把自己過去的經歷影像化，「吐槽」妹妹目前還沒看過，之前爸媽包場，還嘀咕：「啊，還要再看一遍喔？」就像片中姊妹那樣相親相愛之餘又忍不住會互虧。對於未來，她妙答：「李安導演拍父親拍了3部片，我應該可以拍我家3部之後再換別的題材或類型。」不過有一點很確定，她對「美國女孩」中演姊妹的方郁婷、林品彤說道：「無論如何，我們一定會再見面的。」預告仍有可能再攜手。

稍晚李安來到「美國女孩」慶功會場，林品彤靦腆的說道：「我媽媽說你是台灣最厲害的導演。」他表示對阮鳳儀除了好奇她自己故事外，下一部拍什麼，認為第2部開始是考驗，像侯孝賢也覺得之後的每一部都愈來愈難，笑言：「今天晚上先慶祝第一部，不要讓她很快就去想第2部。」