周予天首次拍寫真集 露兩點秀90分完美胸腹肌

周予天自評大肌近90分。（圖：星空飛騰提供）

台灣 創作歌手周予天憑「全明星」呆萌大北鼻形象，圈粉無數。出道七年終於將於12月7日推出首張創作專輯「IDoL」，並同步推出首本寫真集，由國際知名男體攝影 師「晏人物」為他量身掌鏡操刀，昨搶先釋出出水照給粉絲聞香，肌情四射。

周予天坦言「周興哲的哥哥」成為他出道以來最大標籤，透露原先經紀公司只是要與弟弟周興哲合作，沒想到他也憑帥氣外型被相中，兄弟倆一起簽約成歌手；弟弟樂壇擁有高人氣，他也曾迷失於追逐當偶像歌手，外界的關注卻讓他更陷入迷惘與不甘，曾因此陷入低潮。

在2015年推出首張EP後，周予天返美完成學業，也體悟出「在成為別人的偶像之前，你必須先當自己的偶像」，因而催生出這張專輯概念，他表示：「既然這個專輯都選擇叫『IDoL』，不管是音樂方面，還是所謂的人設，我都只想誠實呈現這個階段的我。」

在粉絲敲碗下，同步推出首本寫真集，周予天為了讓線條完美，事前花一個月猛操肌，全程交由最擅長男體拍攝的攝影師「晏人物」掌鏡，周予天努力練出飽滿肌肉 ，自評成品接近90分，至於裸露尺度，周予天大方說：「這沒什麼，本來還期待更大的尺度，原來白擔心了！」