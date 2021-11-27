我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠變種Omicron有多可怕？專家：疫苗效力恐減40%

防堵Omicron 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

周予天首次拍寫真集 露兩點秀90分完美胸腹肌

記者王郁惠／綜合報導
周予天自評大肌近90分。（圖：星空飛騰提供）
周予天自評大肌近90分。（圖：星空飛騰提供）

台灣創作歌手周予天憑「全明星」呆萌大北鼻形象，圈粉無數。出道七年終於將於12月7日推出首張創作專輯「IDoL」，並同步推出首本寫真集，由國際知名男體攝影師「晏人物」為他量身掌鏡操刀，昨搶先釋出出水照給粉絲聞香，肌情四射。

周予天坦言「周興哲的哥哥」成為他出道以來最大標籤，透露原先經紀公司只是要與弟弟周興哲合作，沒想到他也憑帥氣外型被相中，兄弟倆一起簽約成歌手；弟弟樂壇擁有高人氣，他也曾迷失於追逐當偶像歌手，外界的關注卻讓他更陷入迷惘與不甘，曾因此陷入低潮。

在2015年推出首張EP後，周予天返美完成學業，也體悟出「在成為別人的偶像之前，你必須先當自己的偶像」，因而催生出這張專輯概念，他表示：「既然這個專輯都選擇叫『IDoL』，不管是音樂方面，還是所謂的人設，我都只想誠實呈現這個階段的我。」

在粉絲敲碗下，同步推出首本寫真集，周予天為了讓線條完美，事前花一個月猛操肌，全程交由最擅長男體拍攝的攝影師「晏人物」掌鏡，周予天努力練出飽滿肌肉，自評成品接近90分，至於裸露尺度，周予天大方說：「這沒什麼，本來還期待更大的尺度，原來白擔心了！」

攝影 台灣 肌肉

上一則

「蟻人」非老婆心目中最性感男人：她會投基努李維

下一則

容祖兒戶外零度開唱抖到僵 阿Sa「最強素顏」成彩蛋

延伸閱讀

容祖兒戶外零度開唱抖到僵 慶功意外曝阿Sa最強素顏

容祖兒戶外零度開唱抖到僵 慶功意外曝阿Sa最強素顏
梁靜茹感恩節康州盛大開唱 「實現夢想」見粉絲

梁靜茹感恩節康州盛大開唱 「實現夢想」見粉絲
幫Dior拍宣傳照挨批「辱華」 攝影師陳漫：我熱愛祖國

幫Dior拍宣傳照挨批「辱華」 攝影師陳漫：我熱愛祖國
愛黛兒新輯上市3天賣50萬張 打敗泰勒絲成年度最賣

愛黛兒新輯上市3天賣50萬張 打敗泰勒絲成年度最賣

熱門新聞

劉德華新片「危機航線」殺青，與張子楓(中)扮演一對父女，左起為香港寰宇電影公司林小強、劉濤、張子楓、劉德華與導演彭順。（圖：台灣映藝提供）

劉德華秀「20歲女兒」合體照 默契十足搭豪華客機

2021-11-18 22:30
大S（右）和汪小菲官宣離婚。圖／摘自微博

傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底

2021-11-22 12:35
有「收視女王」之稱的楊冪，演出「斛珠夫人」卻不如預期。（取材自微博）

「收視女王」楊冪新劇踢鐵板 網：要怪陳偉霆演技差

2021-11-18 02:24
大S（右）與汪小菲離婚。（本報系資料照片）

大S有遠見 離婚分產成大贏家 律師讚「離婚的標竿」

2021-11-22 23:22
大S(右)和汪小菲恩愛不再。(取材自微博)

大S、汪小菲離婚了 協商分9億台幣家產

2021-11-21 18:45
劉德華和陳少霞16年後破冰相擁合照。(取材自微博)

「不想提到她」 劉德華昔日最恨清純女星近況曝光

2021-11-19 22:38

超人氣

更多 >
防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境

防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境
WHO命名南非變種病毒為omicron 英暫停6國航班

WHO命名南非變種病毒為omicron 英暫停6國航班
防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年
為何睡覺躺平背超痛 名醫解析2種可能 3招自救改善

為何睡覺躺平背超痛 名醫解析2種可能 3招自救改善
彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆

彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆