我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆

傳中國官方要求滴滴從美國下市 怕敏感資料外洩

「民歌王」潘安邦過世9年 遺孀隔25年為「澎湖灣」復出

記者楊起鳳／台北報導
潘安邦(左)過世九年老婆王志翔至今仍不敢相信。(圖:王志翔提供)
潘安邦(左)過世九年老婆王志翔至今仍不敢相信。(圖:王志翔提供)

有「民歌王」之稱的歌手潘安邦9年前過世，他唱紅的「外婆的澎湖灣」至今仍是澎湖代表歌曲，知名導演、製作人伍宗德日前遠赴澎湖為公益團體「惠民啟智中心」拍攝「願有情」系列，當地希望能請到潘安邦的遺孀擔任公益代言人，伍宗德於是說服退出演藝圈已25年的王志翔復出，擔任影片口白和引言人，配著潘安邦演唱的「外婆的澎湖灣」，讓這支公益影片充滿愛與感動。

潘安邦的老婆王志翔25年前曾是台視主持人，口齒清晰長相甜美，主持過音樂節目「浪漫的樂章」，也和田文仲主持過「我愛紅娘」最後一季節目，潘安邦過世後她長住台灣，深居簡出不和外界聯絡，圈內唯一好友就周雅芳，伍宗德到澎湖拍攝「願有情」時，希望王志翔也能加入，於是出動老婆周雅芳當說客，請回已退隱25年的王志翔再開金口。

潘安邦過世九年，老婆王志翔這九年不敢打開他的一切消息。(圖:王志翔提供)
潘安邦過世九年，老婆王志翔這九年不敢打開他的一切消息。(圖:王志翔提供)

周雅芳當年和潘安邦四處演唱，兩人是無話不談的閨密，潘安邦過世後，周雅芳幫王志翔度過最難熬的時刻，也是王志翔唯一的圈內好姊妹。王志翔說：「其實潘安邦過世9年我到現在還不敢相信，覺得他就是出國演唱，他所有的消息和照片我都不敢打開看，就怕受不了，雅芳是我的好閨密，她要我幫澎湖公益代言的時候，我根本不想出來，但是她說『我不是問你，是要求你』，她都開口了，我只好照作。」

王志翔苦笑稱，疫情期間她胖了快5公斤，自覺得不能上鏡頭，接到周雅芳的指令後，開始絕食整整六天，總算在鏡頭前可以看。而她的口白配合著潘安邦的歌聲，讓這支影片一開頭就觸動觀眾的水龍頭，大為感動。

潘安邦1989年在中國央視演唱「外婆的澎湖灣」後聲名大噪，不少中國旅客來澎湖都指名要去潘安邦的紀念館，王志翔說，潘安邦還在世時，澎湖先設了故事館，2、3年後潘安邦過世才改為紀念館。她說潘安邦過世前深受腎臟癌所苦，她都在台灣陪他化療，前後總共化療超過60幾次，但最後仍因感染敗血症而過世，潘安邦過世後她一心照顧兒子，如今兒子已經35歲，她則放下重擔開始作自己的事。

為了幫澎湖「惠民啟智中心」拍攝，伍宗德說最困難的除了要說動潘安邦的妻子復出，另一件就是「外婆的澎湖灣」這首歌曲的版權授權，甚至還牽涉到大陸騰訊，但為了幫助弱勢團體他義無反顧四處努力達成。

台灣 中國 導演

上一則

中國古裝劇「當家主母」爆毒死貓 網友怒喊抵制

延伸閱讀

梁靜茹感恩節康州盛大開唱 「實現夢想」見粉絲

梁靜茹感恩節康州盛大開唱 「實現夢想」見粉絲
NBA／史坦波中心改名 遺孀：此處是小布所建

NBA／史坦波中心改名 遺孀：此處是小布所建
柯比遺孀告洛杉磯縣警 警長：指示「處理照片」非滅證

柯比遺孀告洛杉磯縣警 警長：指示「處理照片」非滅證
柏楊《醜陋的中國人》遺孀拒教材收錄 2024停止發行

柏楊《醜陋的中國人》遺孀拒教材收錄 2024停止發行

熱門新聞

劉德華新片「危機航線」殺青，與張子楓(中)扮演一對父女，左起為香港寰宇電影公司林小強、劉濤、張子楓、劉德華與導演彭順。（圖：台灣映藝提供）

劉德華秀「20歲女兒」合體照 默契十足搭豪華客機

2021-11-18 22:30
大S（右）和汪小菲官宣離婚。圖／摘自微博

傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底

2021-11-22 12:35
有「收視女王」之稱的楊冪，演出「斛珠夫人」卻不如預期。（取材自微博）

「收視女王」楊冪新劇踢鐵板 網：要怪陳偉霆演技差

2021-11-18 02:24
大S（右）與汪小菲離婚。（本報系資料照片）

大S有遠見 離婚分產成大贏家 律師讚「離婚的標竿」

2021-11-22 23:22
大S(右)和汪小菲恩愛不再。(取材自微博)

大S、汪小菲離婚了 協商分9億台幣家產

2021-11-21 18:45
劉德華和陳少霞16年後破冰相擁合照。(取材自微博)

「不想提到她」 劉德華昔日最恨清純女星近況曝光

2021-11-19 22:38

超人氣

更多 >
洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧

洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧
誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡

誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡
不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周

不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周
全美疫苗接種率最高的5州 新冠確診病例飆升

全美疫苗接種率最高的5州 新冠確診病例飆升
北加巴洛阿圖精品店遭數十人破窗 警迅速反應圍捕

北加巴洛阿圖精品店遭數十人破窗 警迅速反應圍捕