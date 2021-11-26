「民歌王」潘安邦過世9年 遺孀隔25年為「澎湖灣」復出

潘安邦(左)過世九年老婆王志翔至今仍不敢相信。(圖:王志翔提供)

有「民歌王」之稱的歌手潘安邦9年前過世，他唱紅的「外婆的澎湖灣」至今仍是澎湖代表歌曲，知名導演 、製作人伍宗德日前遠赴澎湖為公益團體「惠民啟智中心」拍攝「願有情」系列，當地希望能請到潘安邦的遺孀擔任公益代言人，伍宗德於是說服退出演藝圈已25年的王志翔復出，擔任影片口白和引言人，配著潘安邦演唱的「外婆的澎湖灣」，讓這支公益影片充滿愛與感動。

潘安邦的老婆王志翔25年前曾是台視主持人，口齒清晰長相甜美，主持過音樂節目「浪漫的樂章」，也和田文仲主持過「我愛紅娘」最後一季節目，潘安邦過世後她長住台灣 ，深居簡出不和外界聯絡，圈內唯一好友就周雅芳，伍宗德到澎湖拍攝「願有情」時，希望王志翔也能加入，於是出動老婆周雅芳當說客，請回已退隱25年的王志翔再開金口。

潘安邦過世九年，老婆王志翔這九年不敢打開他的一切消息。(圖:王志翔提供)

周雅芳當年和潘安邦四處演唱，兩人是無話不談的閨密，潘安邦過世後，周雅芳幫王志翔度過最難熬的時刻，也是王志翔唯一的圈內好姊妹。王志翔說：「其實潘安邦過世9年我到現在還不敢相信，覺得他就是出國演唱，他所有的消息和照片我都不敢打開看，就怕受不了，雅芳是我的好閨密，她要我幫澎湖公益代言的時候，我根本不想出來，但是她說『我不是問你，是要求你』，她都開口了，我只好照作。」

王志翔苦笑稱，疫情期間她胖了快5公斤，自覺得不能上鏡頭，接到周雅芳的指令後，開始絕食整整六天，總算在鏡頭前可以看。而她的口白配合著潘安邦的歌聲，讓這支影片一開頭就觸動觀眾的水龍頭，大為感動。

潘安邦1989年在中國 央視演唱「外婆的澎湖灣」後聲名大噪，不少中國旅客來澎湖都指名要去潘安邦的紀念館，王志翔說，潘安邦還在世時，澎湖先設了故事館，2、3年後潘安邦過世才改為紀念館。她說潘安邦過世前深受腎臟癌所苦，她都在台灣陪他化療，前後總共化療超過60幾次，但最後仍因感染敗血症而過世，潘安邦過世後她一心照顧兒子，如今兒子已經35歲，她則放下重擔開始作自己的事。

為了幫澎湖「惠民啟智中心」拍攝，伍宗德說最困難的除了要說動潘安邦的妻子復出，另一件就是「外婆的澎湖灣」這首歌曲的版權授權，甚至還牽涉到大陸騰訊，但為了幫助弱勢團體他義無反顧四處努力達成。