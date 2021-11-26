林志玲討薪勝訴 惹「天價片酬」酸言

林志玲名下的工作室在大陸提告討薪，近日勝訴定讞。（本報資料照片）

台灣藝人林志玲 名下的工作室在大陸提告討薪，近日勝訴定讞。林志玲雖討回積欠4年的演出費，但同時也曝露她擔任「

極限挑戰」嘉賓，一集就進帳200萬元（人民幣，下同，約31萬美元）。消息曝光後再度引發一些大陸網友對藝人「天價片酬」的情緒，有人到她的官方微博 酸她，反遭粉絲群起圍剿。

綜合媒體報導，林志玲擔任上海東方衛視「極限挑戰」第3季節目的嘉賓，參與兩期節目錄製，演出的費用共計400萬元遭積欠4年，近日才成功討回。

報導指出，林志玲雖然討薪成功，但也曝露她參加一集節目就進帳200萬元，再度引發一些大陸網友對藝人「天價片酬

」的情緒；有人酸「明星玩兩天錄個綜藝賺四百萬，打工人得幹幾十年」。

不過林志玲長年熱心捐助公益，在大陸形象極佳，有網友到她的官方微博提問「聽說妳玩兩天就400萬？」反遭林志玲的粉絲群起圍剿。

報導指出，林志玲被推估近年的年收入至少有人民幣數千萬元，不過她曾表示，光是救助孩童就已經花了超過8位

數。

林志玲在2018年中國 「慈善名人榜」排名第4，僅次於藝人黃曉明＆Angelababy夫婦、歌手韓紅及球星姚明夫婦。