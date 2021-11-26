台北私藏玩樂景點…柯震東推林森北路

柯震東（左）、林哲熹（右）暢談拍攝幕後花絮。（圖：台北市電影委員會提供）

台灣 藝人柯震東、林哲熹主演的「金錢男孩MONEYBOYS」目前熱映中，他們暢談拍攝幕後花絮，並且和影迷分享自己私藏的台北玩樂景點以及特色美食 小吃。

柯震東在「金錢男孩MONEYBOYS」飾演性工作者，和林哲熹譜寫動人愛情故事，談到推薦的私藏景點，柯震東表示是台北夜生活最繽紛的林森北路一帶，「我覺得林森北是一個很特殊的存在，有特別的晚上的人會去的店，也有日本 文化在裡面。轉角有日本人開的酒吧，下一個轉角可能有第三性公關店，這裡是一個神奇的地方，什麼人都能在這裡」。

相較柯震東喜歡夜生活，林哲熹是個戶外大男孩，他推薦台北市街頭隨處可見的共享單車和共享機車，騎上機車或公車到處晃，可以發現很多有趣的小巷弄和特色咖啡廳，「而且重點是共享單車和共享機車又方便又便宜」。

至於想推薦給外國朋友的三樣台北美食，柯震東笑問：「滷肉飯算嗎？」說著，內舉不避親大推自家開設的酒吧Asylum的滷肉飯，「真的很好吃，符合所有我喜歡的元素，滷肉、半熟蛋、香菜，我個人是熱愛香菜者」；柯震東第二樣推薦的是蚵仔麵線，「我愛吃酸、蒜味和大腸，我愛吃內臟，大腸麵線是我很喜歡的東西」；第三樣是藥膳雞湯「運鈍根湯」，「有烏骨雞，又有中藥味，只要喝三碗就會醉得不省人事，是一個很奇怪的Combo，對外國人來說應該會很新奇。」

林哲熹聽完在旁笑著吐槽說：「這都是你喜歡的。」而林哲熹自己則推薦晴光市場的脆皮甜甜圈和丁香豆花，還有饒河街夜市的沙茶魷魚。