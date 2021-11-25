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白靈怨隔離「沒男人不能做愛」李國煌沒拿金馬懷恨在心

記者黃保慧／綜合報導
頒獎嘉賓白靈。(記者王聰賢／攝影)
頒獎嘉賓白靈。(記者王聰賢／攝影)

白靈和李國煌今年受邀來金馬獎擔任頒獎人，25日舉辦盛大的見面會，為金馬增添星光。李國煌不愧是新加坡搞笑天王，直說自己是來討債的，表示去年沒拿到金馬獎「懷恨在心」，也快速改口：「啊！是非常開心」；白靈一出場除了服裝令人驚艷外，她也大喊：「自由真好」隨即哀怨：「也不能親吻，也沒有男人，也不能做愛！」

李國煌一出場，使出先前「男兒王」裡妖媚的姿態，姿勢超多，接著白靈一出場再掀一次高潮，鎂光燈不斷，她一身裸膚色緊身洋裝，大開高岔，胸前交叉繩開到肚子，纖腰也露出來，她保持一貫大膽作風，沒穿內衣直接激凸，更沒穿內褲，僅以Ｃ字褲避免曝光，相當火辣，問到是否真的沒穿內衣服，她豪爽說：「我隔離都不穿的，這已經是保守了。」

頒獎嘉賓李國煌、白靈。(記者王聰賢／攝影)
頒獎嘉賓李國煌、白靈。(記者王聰賢／攝影)

李國煌稱從斷奶那天起，第一個接觸的電影頒獎典禮就是金馬獎，每次都會注意所有入圍得獎名單，直說：「這個就是我們東方的奧斯卡頒獎典禮！」去年因為電影「男兒王」入圍金馬男主角，他提到雖沒得獎但入圍的影響力就很大，說道當初「男兒王」在獲得金馬提名前在當地有一點爭議，「不小心入圍了一兩個獎項，在新加坡受到不小關注，評語跟票房都非常好」他也開心宣佈：「明年會在泰國拍第2集。」

李國煌的隔離期間賣了不少台灣口罩，一賣就是2小時，還搞笑賣金馬禮盒被喊到超高價，但他還是跟粉絲說不能賣，而他也一直毛遂自薦，希望之後有機會能拿下金馬主持棒。

頒獎嘉賓白靈。(記者王聰賢／攝影)
頒獎嘉賓白靈。(記者王聰賢／攝影)

相較白靈隔離期間簡直快瘋了，她高喊「自由」，也直呼：「有一點點激動，有一點點傷感」，對於金馬她有濃濃的感情，「還不認識時就給我寫了很多情書，所以我一頁一頁還回來，去年的服裝也寫著愛與和平獻給它」，她也提到冥冥之中宇宙是很偉大的，「隔離讓我感到自由的可貴，讓我性感的、熱情的愛自己。」白靈分享著為了來台灣辦簽證的困難，幾度激動到站起來，李國煌也在一旁跟著起鬨，兩人一來一往，妙語如珠，逗得全場大笑。

入圍 台灣 新加坡

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