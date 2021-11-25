譚詠麟被爆睡女粉 老友陳昇：犯了天下男人都會犯的錯

陳昇年底將舉辦跨年演唱會，打趣當上春晚、避免失言。（記者王聰賢／攝影）

63歲陳昇去年因疫情 與治療口腔癌而中斷連續27年的跨年演唱會，今舉辦「麗春」新專輯發片暨跨年演唱會售票記者會，屆時也將販售線上門票，全球皆可透過網路觀看，他被主持人阿娟提醒到時講話要小心、不要失言，他故意捲舌說：「當作上『春晚』好了，哥我會小心的，如果要講錯話，請大家先關燈。」

陳昇月初受邀於屏東演出，台上開玩笑說「走了300年才六堆」，遭議員批評有侮蔑地方，問及此事，他說：「同一個幽默、兩岸看不一樣，我自己覺得講得很開心，很喜歡這感覺，喜歡屏東、喜歡六堆、喜歡一切，太多的喜歡反而變得濫情。」宣布希望各界將他撇出政治語言與低度幽默，發願以後只開高級玩笑，他認為作為創作者如果會有擔心別人反應的疑慮，「那就不是正常的演藝者」。

陳昇去年因疫情、口腔癌治療停辦連續27年演唱會，年底將捲土重來。（記者王聰賢／攝影）

他前年到香港 舉辦個唱時，老友譚詠麟特別錄影片力挺，譚詠麟昨天遭爆與相差4輪的女粉絲發生關係，事後也發聲明否認，陳昇被問到此事，表示沒看到新聞，自己沒把握評論生命意念的話題，「『犯了天下男人都會犯的錯』，這句話可以一直用下去」，他談到之前聽聞60幾歲的教友離婚碎念時，老婆丟出死亡題問他「要是你呢？」，他回說：「我們確實都沒有把握，我怕有一天走在路上踢到腳了，誰知道呢？我們把它走完就對了，這我事我說不上來。」而大S 與汪小菲結束10年婚姻，他同樣淡定分析，「他們反正都還年輕，這沒什麼啦，就豐富自己的生命吧」。