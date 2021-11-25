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温貞菱、王渝萱 金馬女配戰廝殺

記者蘇詠智╱綜合報導
温貞菱憑「不想一個人」入圍金馬女配。(記者李政龍／攝影)
温貞菱憑「不想一個人」入圍金馬女配。(記者李政龍／攝影)

台灣女星温貞菱在新片「不想一個人」挑戰清涼火辣的酒店妹角色，風光入圍本屆金馬獎最佳女配角，還和納豆、范少勳都有親密的鏡頭，笑言表演被看到已經很開心，並沒把金馬當成是競爭，所有被提名者都很棒，預告典禮上的服裝會讓大家很驚喜，非常典雅。

她在「不想一個人」不但叼菸、喝酒、和客人一起上賓館，還和納豆「上床」，她笑道：「怎麼會是犧牲呢？我覺得很開心耶，因為豆哥是很愛表演的人，過程中會關心所有工作人員，戲裡戲外都跟他學到很多。」

之前黃秋生對她主演的「斯卡羅」有所批評，她沒有被影響心情，還滿開心他有看這齣戲。她認為有對話有討論，是非常珍貴的事，拍攝當下已盡力了，只能要求未來如何把下一個角色做得更好，以後也希望有緣和他合作。

而22歲潛力新秀王渝萱前年才入圍金鐘獎最佳新演員，今年又以「該死的阿修羅」中的叛逆少女一角，獲金馬獎最佳女配角提名，有趣的是，對手之一「青春弒戀」陳庭妮和她有段奇妙的淵緣，因她曾在「該」片導演樓一安前作「失控謊言」中，扮演陳庭妮的少女時代。

當年彼此分飾同一角色的不同時期，王渝萱拍攝時和陳庭妮碰面機會少，反而上映後一起跑活動變得更熟稔，兩人互相祝福對方，也對「一起搶騎金馬」完全沒火藥味。

王渝萱也入圍金馬女配。(記者李政龍／攝影)
王渝萱也入圍金馬女配。(記者李政龍／攝影)

提名 入圍 台灣

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