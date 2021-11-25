林志玲上陸綜被坑？討回酬勞400萬人民幣

林志玲大陸公司提告。(取材自微博)

名模林志玲 與日本 「放浪兄弟」成員AKIRA婚後定居日本，她暫緩工作，投注在公益活動上。近日傳出林志玲2017年上陸綜「極限挑戰」節目通告費遲遲未拿到，現在終於成功追討回400萬元(人民幣，下同，約63萬美元)。

林志玲2017年7月受邀上東方衛視第三季「極限挑戰」節目，總共參與了兩期的錄製，節目都播完了林志玲卻一直沒收到款項，她的工作室「上海御葵影視文化」向元純文化傳播公司提出告訴，酬勞糾紛官司糾纏四年，如今二審判決，林志玲方獲得勝訴。消息曝光後，也引起不少討論。

貓眼娛樂報導，這次事件也意外曝光了林志玲的綜藝片酬，她只錄製了兩期節目，收費高達400萬，著實是令人咂舌。

報導稱，林志玲參演過電影 「赤壁」、「道士下山」，曾經連續八年登上年度福布斯榜單，收入領先娛樂圈大部分人，是名副其實的富豪。

而剛好，林志玲也在追討回酬勞消息曝光後在Instagram發文，她貼出菜園照，寫著，「停下腳步，重新認識孕育萬物的土壤，起身去接近環境跟默默付出的它們表達感謝，每天從一個選擇開始，一起選擇對環境更友善。」