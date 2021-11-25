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「末代皇帝」69歲尊龍曝近照 昔日美男發福了

娛樂新聞組╱綜合報導
久未露面的吳尊(左)發福了不少，但五官依舊帥氣星味濃。(取材自微博)
久未露面的吳尊(左)發福了不少，但五官依舊帥氣星味濃。(取材自微博)

以「末代皇帝」一片享譽影壇的尊龍，近年鮮少露面，近日網路流傳他在洛杉磯出席友人生日宴的照片，不同於過去的精實身材，現年69歲的他發福有了大肚楠，不過也有不少粉絲認為除了肚子大之外，五官還是很帥，不愧為當年「亞洲第一美男」。

綜合媒體報導，相片中尊龍穿著藍黑格子西裝外套、牛仔褲，戴著黑色帽子及眼鏡，雖然比以前發福不少，但帥氣五官沒太大改變，星味依然。即便臉上多了一些皺紋，但不少粉絲認為「這年紀可以了」、「還是很帥啊」、「老了好像外國人」。

尊龍本名吳國良，1987年因演出「末代皇帝」一炮而紅，而該片橫掃當年奧斯卡，奪下最佳影片、導演等9項大獎；尊龍聲名大噪後，曾兩度入圍金球獎，成為唯一獲得金球獎最多次提名的華人演員，1989年金馬獎更頒給尊龍特別獎。

尊龍過去曾爭取演出「霸王別姬」中的「程蝶衣」，最後由香港演員張國榮拿下，後來他出演好萊塢影片「蝴蝶君」，女裝扮相成為話題。

據傳，尊龍的美貌曾迷倒林青霞與王祖賢，1990年還被美國「人物」雜誌選為「前50位全球最美的人」。去年隨著「末代皇帝」重新修復上映，也讓人好奇這位已經息影的影帝近況。而不同於當年的兩位女主角陳沖、鄔君梅，持續在螢光幕前發光發熱，他則是低調定居美國度過晚年生活。

尊龍當年帥氣的模樣。(取材自微博)
尊龍當年帥氣的模樣。(取材自微博)

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