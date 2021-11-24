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A-Lin出新專輯 「盡情旋轉」到頭暈

記者王郁惠／綜合報導
A-Lin在MV中首次飾演眼科專家，拍攝前有模有樣與開業35年老闆學習專業技能。（圖：索尼音樂提供）
A-Lin在MV中首次飾演眼科專家，拍攝前有模有樣與開業35年老闆學習專業技能。（圖：索尼音樂提供）

台灣女星A-Lin時隔4年將推出新專輯，她新單曲「盡情旋轉」是與進入青春期的女兒Blair聊天交心有感而發後的創作， MV中她化身眼科醫生，為18、28、38三個不同年齡的女性診斷愛情視力、治癒「渣男色盲」，她說：「我就是一個治療師，要幫助那些在愛情中被遮住雙眼的人，把遮住她們眼睛的東西都解開。」

A-Lin與金鐘視后朱芷瑩尬戲，笑嘆歌手輕鬆多了。（圖：索尼音樂提供）
A-Lin與金鐘視后朱芷瑩尬戲，笑嘆歌手輕鬆多了。（圖：索尼音樂提供）

MV邀來38歲金鐘視后朱芷瑩跨刀演出，這也是朱芷瑩MV處女秀，不像拍戲可事前拿到劇本和對白，朱芷瑩現場靠導演臨場指示即興表演與3秒鐘落淚，展現實力派演技！另一位演出18歲女學生的角色，由電影「陽光普照」、童星起家的女演員吳岱凌擔任。和專業演員演對手戲，A-Lin直言壓力很大，笑說：「看到她們的演技都非常佩服也自嘆不如，覺得還是當歌手比較輕鬆！」

A-Lin在新歌「盡情旋轉」中穿上黑色呼拉圈式的連身裝，一舉一動充滿時尚律動感。...
A-Lin在新歌「盡情旋轉」中穿上黑色呼拉圈式的連身裝，一舉一動充滿時尚律動感。（圖：索尼音樂提供）

A-Lin為了穿上造型師準備的黑色呼拉圈式的連身裝，當天中餐禁食、展現好身材，多層次裙襬隨著身體扭動充滿時尚律動感，也因為歌名叫「盡情旋轉」，A-Lin在拍攝對嘴的時候必須一直旋轉，有好幾次都轉到頭暈目眩，不過只要演沒有喊卡，她就不會停下來，敬業的態度讓導演非常稱許。

首次飾演眼科專家，A-Lin為了詮釋出專業眼科工作者，現場認真和鐘錶眼鏡行老闆學習專業技能，不管是修手錶、還是幫演員們驗光，都非常專業，讓開店35年的老闆開玩笑說：「A-Lin如果來上班，一定生意興隆！」

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