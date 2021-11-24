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「孟婆客棧」戲如人生 唐美雲險遭詐騙

記者楊起鳳、陳慧貞／綜合報導
唐美雲(左)與方馨在「孟婆客棧」組CP。（圖：公視提供）
唐美雲(左)與方馨在「孟婆客棧」組CP。（圖：公視提供）

台劇題材多元，劇情引發網友熱議，時代生活劇「茶金」中「4萬換1塊」橋段遭質疑「不符史實」；而唐美雲歌仔戲影集「孟婆客棧」辦收視慶功，劇中提遭詐騙情節，也反映在她的真實生活，坦言曾接過勒索80萬（新台幣，下同，約2.8萬美元）詐騙電話，幸虧對話中的一關鍵，讓她冷靜沒上當。

「茶金」劇情悖離史實引發爭議。（圖：公視提供）
「茶金」劇情悖離史實引發爭議。（圖：公視提供）

「茶金」故事以1950年代為背景，描繪新竹北埔茶產業如何度過金融危機到創造奇蹟歷程，其中「4萬換1塊」政策橋段，與「茶金」小說情節有出入，製作人湯昇榮無奈表示，當初是先有劇才寫小說，只是小說比電視劇早一個月出版，才會有「小說是原著」的說法，但如今多說無意義，統一由公視回應。

公視則發聲明致歉：「未能清楚正確交代政策始末，確有不足，深感抱歉，將於節目播出時以文字說明作為補充。」

「孟婆客棧」辦慶功，劇中有設局揪出詐騙集團情節，唐美雲表示，曾接過詐騙電話，對方聲稱綁架她的小孩，並勒索80萬元，背景還配上毆打小孩聲音，她耐心等對方說了一堆詐騙劇情後，才默默回話：「我沒結婚、沒小孩，請你不要再打他了。」對方立刻掛電話。

方馨則發揮演員功力，會陪對方演，直到「不好玩」；陳竹昇也有過類似經驗，還會吐槽對方：「像照稿念台詞，講得很沒感情，我沒辦法相信……，對方就掛掉了。」

詐騙集團 小說 台劇

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