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當年「海島婚禮」狀況百出 婆婆搶鏡、嘉賓惹怒大S

記者許晉榮／綜合報導
當年大汪婚禮在海南島風光舉行。（圖：大S提供）
當年大汪婚禮在海南島風光舉行。（圖：大S提供）

大S日前正式拋出「離婚聲明」，認了已與汪小菲結束長達10年的婚姻關係。回憶起兩人當年轟動兩岸三地的海南島世紀婚禮，當大S站上愛心草坪的起點，原以這是一段可以走得長長久久的幸福大道，無奈10年後畫下句點，令人不勝唏噓。

傳聞斥資千萬打造的大汪海島婚，堪稱是場內與場外皆精采的「世紀婚禮」。當初因為大S堅持不想公開，於是兩岸三地媒體展開瘋狂追逐戰；由於婚禮的飯店大門深鎖，媒體只能各憑本事，上山下海或躲或鑽花招百出，只求捕捉大汪幸福一瞬間。而除了新人外，賓客們意外搶戲變主角。

大S曾在「康熙來了」節目中提到，婚禮當天戶外風超大，把她的婚紗穿得亂七八糟，連牽她進場的爸爸也被婚紗纏住，汪小菲頻被打臉；現場巨型花柱也差點被吹垮，還得仰賴四名大漢緊緊抱住，讓她回到休息室後氣到想揍人。

網友還整理出幾段現場花絮，包括「最強婆婆」張蘭在婚宴上打起爵士鼓，還有脫口秀主持人高曉松致詞時離題，瘋狂宣傳自己首次主演的電影。一向沉穩的蔡康永還與天后張惠妹抱在一起痛哭，之後更趴在製作人王偉忠肩上落淚。

小S(左)曾因大汪婚禮美事被扭曲而動怒。（圖：中天提供）
小S(左)曾因大汪婚禮美事被扭曲而動怒。（圖：中天提供）

歌手那英也與小S在台上「互槓」，小S代表娘家警告汪小菲不可以欺負大S，那英聽完連忙跳上台，直接反嗆：「妳大S要是對不起汪小菲，我也不會客氣！」對比現況，似乎格外諷刺。

人來瘋的Ella（陳嘉樺）也是不惶多讓，她在婚禮游泳池畔把魔術師劉謙直接推進泳池，水面上浮現原是變魔術專用撲克牌，笑翻全場。

不過真正引發場外媒體不滿的就屬搜狐CEO張朝陽以男方好友身分出席，卻絲毫不顧大S要求禁止拍照的禁令，到處拍照還公開直播婚禮盛況，此舉也引發媒體怒火，政論節目甚至直接開轟，逼得原本幸福嫁女兒的S媽都忍不住落淚表達委屈。大S事後更大為光火，一度揚言提告，並親自找來幾家熟識的媒體解釋原委，才平息眾怒。

大S 汪小菲 小S

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