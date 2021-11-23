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林心如、楊謹華「華燈初上」相愛相殺

記者陳慧貞／綜合報導
鳳小岳(右起)、林心如、楊謹華、張軒睿為新戲造勢。（記者李政龍／攝影）
鳳小岳(右起)、林心如、楊謹華、張軒睿為新戲造勢。（記者李政龍／攝影）

台灣女星林心如、楊謹華主演的Netflix旗艦懸疑影集「華燈初上」日前舉辦首映會，雙姝劇中扮演日式酒店媽媽桑，率眾「紅牌」演員華麗登場，分享拍攝過程趣事，兩人戲裡上演雙面閨密情，關係「相愛相殺」，一場吵架戲，竟激烈到爆肢體衝突，楊謹華直言：「恨不得把對方的頭扭下來！」拍完這場戲，渾身虛脫累到回家躺一整天。

「華燈初上」耗資台幣2.5億元（約899萬美元）打造，該劇還原1988年林森北路特有的條通文化，由林心如擔任總製作人、主演，集結楊謹華、鳳小岳、張軒睿、郭雪芙、謝欣穎、劉品言、謝瓊煖、江宜蓉、章廣辰、修杰楷等演員，呈現寫實歡場人生。

戲裡林心如、楊謹華在燈紅酒綠的歡場中相互扶持，卻同時愛上多情編劇鳳小岳，加上扮演大學生的張軒睿，四角關係糾結，一場吵架戲，因激烈衝突，讓兩人演到身心俱疲，讓楊謹華感嘆：「好朋友還是應該保持距離，不要越了那條線。」鳳小岳被問到周旋二 女，還有激情親密戲，直接「打包兩女神」的感想，他僅稱「很喜歡這角色」。

故事圍繞在日式酒店，扮演酒店媽媽桑、紅牌的演員們入戲太深，拍完戲後，竟還有後遺症，楊謹華笑說，和朋友聚會時還會不停勸酒，林心如則是看到毛巾就想摺，連自己都覺得好笑。

提到大S、汪小菲宣布離婚，好友林心如坦言之前並不知情，「那是人家的家務事，我也是跟你們一樣剛剛才知道。」是否覺得戲如人生、人生如戲？林心如則語重心長：「其實人生每一刻都在變化，我們都要好好珍惜當下、活在當下。」

林心如 台灣 大S

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