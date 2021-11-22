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大S有遠見 離婚分產成大贏家 律師讚「離婚的標竿」

噓！星聞 綜合報導
大S（右）與汪小菲離婚。（本報系資料照片）
大S（右）與汪小菲離婚。（本報系資料照片）

台灣女星大S中國富商汪小菲正式宣告離婚，兩人對於財產分配也都達成協議，美女律師李怡貞就稱讚他們算是「離婚的標竿」。

據「鏡週刊」報導大S與汪小菲的財產，主要就是大S名下兩棟豪宅，一棟是大S在婚前就購買的，另一棟是婚後買下的，也是她現在的住所，之前她就曾提到因為汪小菲是中國籍，因此為了方便，房子是登記在她名下，兩棟豪宅價值6億元台幣（約2157萬美元），另外就是汪小菲的「S Hotel」，離婚後大S保留名下兩棟豪宅，S Hotel則完全回歸到汪小菲創辦的北京合尊置產集團管理，S媽也會退出董事。

S Hotel以大S為名，在台北敦化北路黃金地段，原本要賺中客觀光財，卻在大選過後、疫情期間面對住客銳減。當時S Hotel第一時間轉型成防疫旅館，這才讓收入回穩。這陣子不停傳出營運財務吃緊、裁員等風聲，汪小菲也為飯店員工抱屈。

汪小菲的事業版圖全在中國，接棒母親張蘭的企業理念，發展餐飲王國。過去張蘭曾來台開設「俏江南」，卻沒有辦法打進台客市場，最後黯然收攤。張蘭在中國後續也鬧出營運糾紛，最後乾脆放手讓汪小菲另起爐灶，自己轉型當網紅直播。

律師李怡貞在臉書發文提到「兩邊財產都不少的情況，這麼和平的離婚還各別授權律師一起發過去美好的聲明，通常就是財產分的很滿意，大多就都各自理直，小孩監護互相不堅持」，認為「也算是離婚的標竿」。

汪小菲 大S 中國

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