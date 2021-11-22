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「我不再愛你了」離婚汪小菲 天秤女大S一旦決定終不悔

記者許晉榮／綜合報導
汪小菲(左)和大S離婚後將共同撫養子女。（取材自臉書）
汪小菲(左)和大S離婚後將共同撫養子女。（取材自臉書）

喧騰了5個多月，台灣女星大S終於透過一紙「離婚正式聲明」，向外界宣告已和中國富商汪小菲結束長達10年的婚姻關係，未來也將以父母及朋友身分，共同撫養一雙兒女。

出道以來的每段感情都是轟轟烈烈，向來敢愛敢恨的大S，這一次面對離婚大事，肯定經過一段糾結的心理掙扎，但一旦決定了她也不後悔，正如她明確的愛情理論中曾說：「不能說我已經不愛你了，但我敢說我不會再愛你了。」

「大汪婚」從相識到結婚，曾被外界形容比偶像劇還像偶像劇，當年被喻為「京城四少」的汪小菲在安以軒主辦的活動上一眼相中大S，多金帥氣的身分，身邊也不乏女孩獻殷勤，但他卻對大S死心塌地，兩人認識僅短短49天、交往只20天，中間僅見過4次面就決定在海南島辦婚禮廝守終身。

汪小菲曾在節目上透露，因為大S與家中姊妹、母親關係緊密，加上他本身有一段不太快樂的童年，於是他在大S身上看到有種溫柔坦蕩的氣質，「我和她在一起，總能感到踏實溫馨。」這也是汪小菲非大S不娶的原因之一，他曾感性說：「是大S救了我。」而大S也曾甜蜜透露：「我看到他的第一眼就知道是他了。」兩人自此展開了長達10年的童話婚姻。

不過兩岸文化與政治背景的差異，多次消磨了這對夫妻的甜蜜關係，今年6月初，由於汪小菲的一番「漢奸論」，徹底成為壓垮兩人婚姻的最後一根稻草，大S氣急敗壞單方面宣布要與汪小菲離婚，當時S媽及婆婆張蘭都出面否認、緩頰，雖一度看似恢復平靜，沒想到就在汪小菲爆出再度刪光有關大S一切的「回憶照」，讓這起離婚疑雲成了令人不勝唏噓的事實，也讓演藝圈這段曾經令人稱羨的婚姻佳話，再度幻滅。

大S 汪小菲 台灣

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