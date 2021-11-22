「希望小菲永遠過得比我好」大S親回應離婚、兒女動向

大S(右)與汪小菲正式結束婚姻。（取材自微博）

大汪紛擾5個多月的離婚疑雲，終於在大S 稍早對外發出一紙「離婚正式聲明」，證實兩人已結束長達10年的婚姻關係。

本報系記者剛試圖聯絡上大S本人，對於自己終於對外宣告了離婚事實，大S似已走過最痛苦的煎熬，但她本人仍不願多表述自己的心情，僅想對她曾深愛10年的男人汪小菲 說：「我希望小菲永遠過得比我好。」

大S正式宣告已和汪小菲離婚。（取材自微博）

再問她接下來的一雙兒女的安頓？大S明確表示：「孩子我們會共同撫養，小菲很愛孩子，目前孩子先跟我住，但將來會依孩子的意願，住哪都有可能。」言下之意是指，兒女不一定永遠住在台北，一切都等他們長大了，順著自己的意願自行做決定，但依照大S疼愛小孩的程度，短時間內，她肯定難忍小孩不在身邊的畫面。

大S(前)和小S姊妹情深。（取材自臉書）

而小S 首度獨挑大梁主持的外景節目「熙娣想聊」即將上架，擔任製作人的大S屆時極有可能復出為妹助陣，因小S對外總說：「我姊的事請問她本人。」於是當記者提及這件事，大S也忍不住回了3個「哭笑不得」的表情符號，也證實了這對演藝圈最紅姊妹花，面對來自四面八方的紛擾，永遠都有一套坦然與直接「危機處理」模式，才讓她們得以關關難過關關過。