張鈞甯承認有感情潔癖：我給了愛就是全部

張鈞甯在「誰在你身邊」劇中婚姻觸礁，戲外也是感情潔癖者。(圖:HBO GO提供)

張鈞甯在HBO亞洲原創黑暗懸疑影集「誰在你身邊」，與老公陳恩峰發生婚姻危機，陳恩峰覺得彼此失去信任而提出分手。對於戲中敢愛敢恨的角色詠琪，張鈞甯表示她本人對感情有潔癖，如果變心就直接分手。

張鈞甯說，她演得很過癮，她說：「詠琪是只有0或100的女人，愛或不愛對她而言沒有中間值。我的感情觀其實也很像她，我相信我看到的眼前的人現在的樣子，別人說他什麼我都不會去聽。我給了愛就會是全部。」

面對婚姻中懷疑有第三者時，張鈞甯直說:「如果是我，我會選擇直接對老公攤牌，我不願意花時間去猜忌，會直接問他是怎麼回事？我覺得如果心已經變了，就直接分手，我的個性就不會再說任何一句想挽回的話。因為不信任是一道裂縫，裂縫存在兩人中間只會越來越大，走向的結果對大家都不好。」

吳子霏(右)開心和張鈞甯演對手戲。(圖:HBO GO提供)

張鈞甯認為劇中飾演的詠琪是從小很缺乏愛的孩子，活在父母的爭吵中，只有同父異母的姐姐詠潔愛她，這樣的人通常心理沒有自信和安全感，所以詠琪的人生觀就是只相信當下。她的個性是不喜歡的人她絕對不會靠近，一旦確認對方是真心待她，她給予的溫暖也毫不保留，她百分之百的愛丈夫，如同他們戲中許諾生死相守的結婚誓言。

吳子霏則在劇中飾演一個從小在廟裡長大跳八家將的女孩，在學校被霸凌 。自卑的吳子霏看到張鈞甯樂團表演，把她視為偶像，張鈞甯心情不好去酒吧被男人灌醉意圖不軌，吳子霏隨後出現保護她，背著醉倒的張鈞甯護送回家，兩人成為朋友。吳子霏興奮直呼讓她與張鈞甯演對手戲，是讓她美夢成真。