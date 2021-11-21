郭子乾曝剛出道月薪僅1.7萬 現在就算只多1元也很開心

郭子乾在「茶金」中飾演茶商吉桑。（圖：公視提供）

台灣 公視、客委會合製時代生活劇「茶金」，劇情描繪50年代茶廠興衰、人性掙扎，上周首播後，立刻引發網熱議，主演郭子乾、溫昇豪、許安植近日出席台灣國際茶葉博覽會首場粉絲見面會，提起戲裡茶廠面對多次財務危機，現實中，郭子乾則坦言：「只要賺的錢比剛出道月薪1萬7000元（台幣，下同，約612美元）高，縱使只有多1元，也會很開心。」

「茶金」中，扮演茶商「吉桑」的郭子乾，面臨「4萬元換1元」政策，賺的錢不值錢，他氣勢Hold住，臨危不亂，被粉絲狂讚「演得好」，被問現實中是否也曾遇過財務危機，他自稱向來樂觀，只要遇到難題，「明天的煩惱，明天再說」，回想剛出道時月薪僅17Ｋ，比起當時過著縮衣節食的日子，現在哪怕只多賺1元，都覺得幸福。

「茶金」為台灣首部海陸腔客語劇，劇中大量的客語台詞，讓演員們吃盡苦頭，郭子乾首當男主角，戲分重、台詞多，但部分客語仍遭網友批評「說得不夠流暢、到位」。

他坦言，媽媽是竹北客家人，但直到拍攝「茶金」才有機會接觸客語，等於年過半百重學新語言，常求發音標準而失了情緒，顧及情感表達就亂了舌頭，過程辛苦難以形容，對於網友評論，他虛心接受，「只能說我盡力了，凡事只要努力過，就無愧於心」。

溫昇豪30歲時才因拍戲而學客語，當時就有人酸他「一聽就是學的」，他回「當然是學的，不然咧」，表示演員會努力表演，讓觀眾感受角色情感流動，但也盼觀眾不要苛責。