沉寂一年七個月 羅志祥復出歌壇獲好評

羅志祥正式宣告復出。（圖：GOT NO FEARS提供）

台灣 藝人羅志祥 （小豬）遭前女友周揚青 「毀滅性分手」後，沈寂一年七個月終於回歸歌壇，新歌「TRAP GAME」MV於YouTube上線4小時點閱達17萬，雖仍有網友在留言區酸他，但整體而言好評居多，對於他的復出樂觀其成。

有疑似過去的鐵粉留言表示「雖然脫粉了，還是很想再看到你重回舞台上，用作品說話」，也有人表示「雖然多人運動真的滿渣，但認真覺得，他面對打擊都能重新歸零站起來的精神，還是很值得學習的」、「你太棒了，就知道你一定會站起來！陪你到最後啦」。

小豬久違復出，以招牌快歌舞曲重新出發，找來知名音樂人紀佳松及DJ Daniel Kim分別擔任音樂製作及配唱製作人，並與好友楊琳搭檔寫詞，以「逃」的概念巧妙的置入球鞋品牌設計，而他在拍攝MV時，唱跳展現王者風範，覺得衣襬影響舞蹈力度，直接動刀咔嚓，他與舞者討論哪首歌最累時，笑說「其實我們最怕什麼樣的累，演唱會組曲，如果全部集合在一起⋯」，他扶著額頭直說：「累！」

明年1月小豬確定將與「娛百」一同站上台北小巨蛋，而隨著單曲上線，是否有望跨年場搶先復出？經紀公司表示：「表演的計畫也都在規劃了，請大家期待。」