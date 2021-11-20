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扮完孔劉扮玄彬 梁赫群演起「迫降」

記者葉君遠╱綜合報導
梁赫群(右)平時就愛惡搞孔劉哏。(取材自臉書)
梁赫群(右)平時就愛惡搞孔劉哏。(取材自臉書)

梁赫群玩殘孔劉後轉身一變竟成帥哥玄彬？廠商找他拍廣告演「愛的迫降」，讓他化身帥氣歐巴，跟雷婕熙在大草原上演台灣版迫降，從未見過的深情眼神，念出動人台詞後再深深相擁，下一次要扮誰？外傳是馬東石，他說是金宣虎。

梁赫群連續數月在臉書模仿孔劉，一開始只是好玩，沒想到迴響極大，先是接到澎恰恰打來邀他在台版「魷魚遊戲」中扮孔劉，竟有3分樣，如今又被服飾廠商看中，找他改扮玄彬，拍一系列發熱衣、外套廣告。只見他把木柵飛行場大草原當成瑞士阿爾卑斯山，和扮演孫藝真的雷婕熙在飛行傘結束後相遇，原版「愛的迫降」裡男女主角相擁而吻，但梁赫群和雷婕熙跳過接吻，是否怕老婆生氣？他說劇本本來就沒寫到這段。

梁赫群扮玄彬，帥出他人生的新高度。(記者葉君遠／攝影)
梁赫群扮玄彬，帥出他人生的新高度。(記者葉君遠／攝影)

梁赫群笑說，「我完全沒要求避開，是導演跟我說不用。」他出道以來拍過兩次吻戲，初吻是跟康康在陳玉勳導演的「茱麗葉」裡男男吻，「不要以為那是部搞笑劇，陳玉勳導演去年還拿到金馬獎最佳導演獎。」另一次是郁方，但後者借位演出，完全沒有碰到。「我和老婆從未討論過該不該為戲而吻，因為她無法想像有人會拍我拍吻戲，這題就不需討論。」

梁赫群從一開始的無心插柳、隨意惡搞，竟然搞出一片成績，引起廠商注意，接拍廣告有台幣六位數進帳，到底自己覺得像孔劉還是玄彬？他此時突然謙虛，「其實帥這件事很主觀的，我覺得帥，也許你不覺得，但拍這廣告，我們還是以帥的方向往下走。」

梁赫群(右)和雷婕熙對戲時，眼神透著深情。(記者葉君遠／攝影)
梁赫群(右)和雷婕熙對戲時，眼神透著深情。(記者葉君遠／攝影)

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