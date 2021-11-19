老公1句「在妳身上看出生產痕跡」女星發憤剷肉

林可彤進廠維修。(圖:山人整合創新提供)

今年2月才生下二兒子的台灣 女星林可彤，僅花半年時間就幾乎瘦回原來身型，儘管嚷著生完第二胎「想要好好活著」不想太逼迫自己減重 ，但因為老公及大兒子接連以「眼神」跟「言語」暗示她「有點胖」，讓她下定決心來鏟肉，她苦笑說：「我真的是非常熱愛自己身體跟討厭不健康體態的人，兩次生產後要面對自己的身形真的都非常的難過，因為睡眠不足憔悴的臉、消失的輪廓線及產後鬆弛的everything，產後的賀爾蒙真的會逼瘋媽媽！老公雖然不敢當著我的面說我胖，但我從他的眼神中看得出『胖』這個字，還曾語重心長地看著我的說：『在你身上看得出生產的痕跡』我都很想反問：到底是什麼痕跡啦！加上在旁兒子跟著說：『媽媽的屁股怎麼那麼大！』真的讓我哭笑不得！」

林可彤進廠維修。(圖:山人整合創新提供)

林可彤透露自己鏟後維持標準辣媽的「三撇步」就是：運動、飲食清淡減澱粉及「進廠維修」拯救下垂鬆弛體態！打算用一年壽回原來身材的林可彤坦言差原本自己理想體中還差五公斤，目前一周運動兩天、正常三餐澱粉減半外，並以自身運動品牌的彈力帶做居家運動，她表示：「運動固然重要，但我覺得飲食清淡更重要！我真心覺得食物的內容會表現在你的膚況上，油炸重口味的幾乎不碰，原型食物與自己烹調是我目前跟小朋友一起培養的好習慣。」

林可彤發現要當一個與時並進的新時代美婦，必須要運動、飲食及醫美三管齊下，也因此最近決定「進廠維修」的她首次嘗試去做肚子的電波拉皮幫助肌膚緊實，坦言每生一胎就「下垂」更嚴重的她表示：「產後水腫超難瘦，這一胎肚皮撐過兩次恢復的狀況真的比上次差太多，加上疫情 期間坐月子，想要找阿姨綁肚子也沒辦法，又要育大寶！真的搞到自己疲憊連連、產後都沒得休息，所以最近一找回育雙兒的頻率，就想好好進場大修了！」

她也期許自己能在兩年後全面「復出」重返螢光幕演戲，問她如果有裸露床戲，會願意接？老公會答應嗎？她笑說：「全裸不行，但適度裸露應該ok，只要好看都不排斥啦！老公在工作方面都蠻尊重我的。」