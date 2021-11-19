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小豬鏟肉拚復出 爆情斷曾肥到圓肚

記者林士傑╱綜合報導
沉寂一年半後，羅志祥奮力減重唱廣告曲，宣告復出。(圖：GOT NO FEARS提供)
沉寂一年半後，羅志祥奮力減重唱廣告曲，宣告復出。(圖：GOT NO FEARS提供)

羅志祥（小豬）去年4月被舊愛周揚青揭露感情實況，遭酸是「時間管理大師」後，幾近身敗名裂，損失慘重。他致歉後即未再公開露面，這段期間試圖靠YT節目翻身，但反應平平，沉潛一年半後，身為老闆的他替旗下潮牌GOT NO FEARS和REVENGE X STORM的聯名合作打造、演唱廣告曲「TRAP GAME（陷阱遊戲）」，宣告復出。

他邀好友楊琳共同寫詞，「我要上場」、「獅子開始發號施令」、「從零開始」等歌詞，隱約透露渴望回歸的心境，其實他去年接受雜誌訪問便預告，會在今年靠音樂重新出發。MV以未來科技感的視覺特效，呈現磅礡氣勢，擅長舞蹈的小豬，請出戰友大目為他量身打造結合力與美的「陷阱舞」，大秀一雙「麒麟臂」手臂肌肉

為了找回精實身材，他減重很長一段時間，自爆前年錄製「極限挑戰」時，體重飆到80公斤，後來胖到83公斤，他說：「真的快昏倒，我站在鏡前看自己，天啊，只看到圓肚子，然後什麼都沒有！」他疫情期間和楊琳執行「鏟肉」計畫，每天完成一小時有氧運動及一小時重量訓練，且為了拍攝MV，禁食澱粉超過一個月。

神隱多時的他回歸，坦言一度很不習慣，要慢慢適應回到螢光幕前的節奏，復出之作選在媽媽生日當天上架，接下來也會陸續公開其他新作，小豬開心表示：「希望能當成最棒的生日禮物送給媽媽，媽媽也開心地說『終於有新歌，可以跟朋友ㄧ起跳廣場舞了』。」

疫情 羅志祥 肌肉

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