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台「基因決定我愛你」 登法網最期待BL劇榜

記者楊起鳳╱綜合報導
林煒傑(左起)、郭宇宸、林暉閔、黃新皓主演「基因決定我愛你」，預告片得到熱烈回響。(圖：達騰娛樂提供)
林煒傑(左起)、郭宇宸、林暉閔、黃新皓主演「基因決定我愛你」，預告片得到熱烈回響。(圖：達騰娛樂提供)

台腐劇代表作「基因決定我愛你」釋出3分鐘預告片後，得到熱烈好評與回響，從法國、西班牙、日本、南韓等地傳來捷報，法國BL France網站更列出這是2022年10部最值得期待的BL劇之一，也是台灣唯一上榜BL劇。

「基因決定我愛你」在拍攝第4個工作天時，曾在陽明山遭虎頭蜂攻擊，11名工作人被螫傷住院，劇組停擺兩天，鬧上新聞版面；殺青前3天，燈光師從兩層樓高的燈架摔下，所幸未受嚴重傷害，有驚無險，如今也算否極泰來。

此劇由首挑大梁的林暉閔、黃新皓、新生代演員郭宇宸、林煒傑等人演出，導演是偶像劇導演郝心翔首次拍BL劇。

全世界最大（會員有2500萬人）的影視動漫粉絲網站，已經有粉絲幫忙製作西班牙文的頁面，日本及南韓也可透過YouTube的字幕翻譯觀看。

收到海外傳回好消息，製作人辛誌諭興奮表示：「這些年亞洲BL劇集在全球市場熱度有目共睹，2019年製播的『2020因為愛你』，也有亮眼的海外成績。泰國、菲律賓、日本、歐美等地播出時，也都榜上有名。這次『基因決定我愛你』開拍前，便已取得日本ABC Frontier的購買意向書。近期也獲泰國第三電視台購買改編版權相當高的意願。」

日本 導演 泰國

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