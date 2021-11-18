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「舅媽過世了」歐陽妮妮反常舉動 逼哭歐陽娜娜

娛樂新聞組╱綜合報導
歐陽妮妮日前幫爸爸歐陽龍過生日。（取材自歐陽妮妮Instagram）
歐陽妮妮日前幫爸爸歐陽龍過生日。（取材自歐陽妮妮Instagram）

台灣藝人歐陽娜娜近日參與錄製陸綜「奇遇·人間角落」，在節目中難得提到歐陽妮妮，她說姊姊很少會把想念說出口，卻在2周前舅媽過世的時候，傳了訊息給她，思念家人的心情讓她突然哽咽落淚。

「噓！星聞」報導，歐陽家三姊妹感情很好，但平時因為工作各自忙碌，在最新一集的節目中，她和演員好友任敏一起到麗江尋找會飛的房子，在房屋升空前，她在小房子裡寫下舅媽的名字，希望小房子能陪伴舅媽一同遠行。

緊接著歐陽娜娜提到，在舅媽過世後，一向不會把想念說出口的姊姊歐陽妮妮突然傳了訊息給她，或許是因為親人的離開，讓姊妹彼此更渴望相聚，她話還沒說完，就因為情緒湧上而哽咽中斷，最後將頭靠在任敏肩上沉默地緩和情緒，而任敏在靜靜陪伴的同時也紅了眼眶，有網友透露，傳聞任敏在拍攝前一天剛知道爺爺過世，兩個女孩互相依靠的畫面讓不少觀眾鼻酸。

鏡周刊報導，前國民黨發言人、也是前藝人歐陽龍日前過61歲生日，大女兒歐陽妮妮在社群網站貼出他的慶生照，可見歐陽龍依舊頂著招牌油頭，但白髮多了不少，模樣被網友指「老好多。」

歐陽妮妮在IG貼出多張親友們幫歐陽龍慶生的照片，寫道：「爸爸生日的第一個願望都留給了在加護病房的外婆，希望外婆可以早日好起來。」

歐陽妮妮也有感而發：「今年真的遇到了好多事情，讓我更知道家人有多麼的重要，不管是日常的關心陪伴，以及謝謝父母生給我們兄弟姐妹讓我們有勇氣面對未來的任何挑戰。就像我爸爸跟我朋友還有我說的，每天不要忘記關心自己的父母，不管是一通電話、一封簡訊or line，他們收到都會很開心的。」

網友紛紛祝歐陽龍生日快樂，也祝歐陽外婆早日康復，有人看到照片驚呼「生日快樂！你爸爸老好多」「歐陽叔叔真實的白髮」「爸爸白頭髮多了。希望也祝福你們一家早日團圓」「妮妮真的好像爸爸。」

歐陽娜娜(左)在陸綜中提到舅媽過世。 （取材自微博）
歐陽娜娜(左)在陸綜中提到舅媽過世。 （取材自微博）

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