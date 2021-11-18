神隱逾3年…張宇頭髮全變白 嚇壞粉絲

停工三年多的張宇日前在微博發文，引來粉絲關注。（取材自微博）

2018年6月突然宣布「無限期停工」的台灣 實力派歌手張宇，在演藝圈沉寂三年多後，日前在微博 發文，透露剛完成久違的訪問，引來不少粉絲留言關切，尤其是張宇附上的照片，不禁讓網友發問「頭髮怎麼全白了？！」也有網友敲碗開演唱會。

鏡週刊報導，54歲的張宇過去在華語樂壇有過輝煌成績，不少成名曲「曲終人散」、「用心良苦」至今已成為經典，幾年前轉戰中國 ，參加「我是歌手」與大咖歌手同場飆歌，再創事業高峰。但他在2018年6月突然表示，將開始入行以來第一次「無限期停工」，坦言感到有些力不從心，真的累了，希望粉絲們能諒解，也曾表示想多留點時間陪伴家人。

許久在媒體上都沒有消息，張宇在微博發文，透露剛順利地完成久違的訪問，「雖然不是為了自己，但還是感謝所有工作人員的付出，才能成就一段美好。」並附上自己的照片，儘管看起來氣色不錯，但滿頭白髮卻把粉絲們給嚇壞了。

張宇雖沒有表明何時會復出，但不少歌迷已等不及想再看到他開金口，「宇哥！上次不是說新歌快了嗎？」「難道是有新專輯？」「什麼時候復出呢？」「此生願望就是看你一次演唱會啊」，有人則被他白髮蒼蒼的模樣嚇壞「宇哥頭髮怎麼全白了？！」