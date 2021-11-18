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大出血緊急入院 徐若瑄蒼白發文：謝謝醫生

娛樂新聞組／綜合報導
徐若瑄在臉書貼出住院照，還有她穿著鋼鐵人襪子的一雙腳。（取材自臉書）
徐若瑄在臉書貼出住院照，還有她穿著鋼鐵人襪子的一雙腳。（取材自臉書）

台灣女星徐若瑄因為工作多次往返台灣、新加坡，忙得一刻不得閒，日前她貼在IG和臉書連發多張在醫院的照片，並表示：「只是想記錄我勇敢的一天，謝謝我溫柔的醫生。」引起外界好奇，經紀人也證實她曾有大量出血，但目前已恢復、已經將身體狀況處理好。

徐若瑄在臉書貼出住院照，還有她穿著鋼鐵人襪子的一雙腳。（取材自臉書）
徐若瑄在臉書貼出住院照，還有她穿著鋼鐵人襪子的一雙腳。（取材自臉書）

綜合媒體報導，徐若瑄日前連PO多張手術照，46歲的她身穿病人服，臉色蒼白、戴著口罩，並拍下了手術燈。此外還有穿著一雙鋼鐵人的襪子，似乎是做為她「鋼鐵V」的象徵，同時也對鏡頭露出堅強的微笑，還與醫生合影。不過經紀人表示，並不是動手術。

她透過經紀人回應：「我因為子宮裡的腺瘤長大，導致非經期間連續幾日大量出血不止，血紅素、鐵嚴重不足，有昏倒危險，需緊急入院處理。然後醫生很棒很好，都處理好了、現在一切穩定了、平平安安的，謝謝大家關心，也請不要擔心喔。」

導演葉天倫、藝人林心如、鍾欣凌、東明相、丁寧、曾寶儀也都留言關心，徐若瑄也一一留言希望藝人好友們不用擔心。徐若瑄也特別感謝親朋好友與粉絲的關心。粉絲紛紛湧入說：「祈禱妳平安」、「不敗的鋼鐵V，加油 ！」

另一個亮點，就是合照的醫師長得很像歌手比莉，魏如萱也在下面回覆：「我以為是比莉姐」。

台灣 新加坡 導演

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