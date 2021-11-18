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突然被準女婿喊爸爸 吳宗憲差點揍人

記者葉君遠／綜合報導
吳宗憲最近多了兩個人叫他爸爸。（圖：中天提供）
吳宗憲最近多了兩個人叫他爸爸。（圖：中天提供）

台灣藝人吳宗憲錄「小明星大跟班」時分享自己「第一次」被不是子女的人喊爸的心情：「上個月，有一個陌生人突然叫我爸，我轉頭差點扁他耶！」這讓Sandy連忙解釋：「他是你女婿！」而Sandy也還原當時情況：「因為沒辦法宴客，我們就辦家宴，自己人吃吃飯就好，突然我的妹婿就在一陣安靜中叫『爸』，我們全部人就大叫！」吳宗憲則笑說女生開口，會讓人感覺就像在撒嬌一樣，但男生突然開口，真的會讓人嚇一跳！

節目邀請屈中恆、曾雅蘭、余祥銓等，來分享第一次與另一半家人見面的超冏經歷。第一次見家長，送禮的竅門讓很多新人苦惱不已，連結婚多年的屈中恆，回憶起老婆Vicky第一次送禮給媽媽的經驗，都還是覺得尷尬到不行，他解釋自己的家人思想較為保守，兩人交往時，媽媽就對Vicky在夜店上班相當顧忌：「那次見面Vicky帶了見面禮，她挑了一條項鍊，我們都覺得很不錯，但是我媽媽就拒收，可能我媽媽覺得收了就是認定妳了。」

屈中恆形容當時就像是時間靜止了30分鐘一樣，超冏場面連Sandy聽了也忍不住直喊：「好險是妹妹先嫁，讓我可以先搞清楚狀況！」

吳姍儒明年1月也要跟妹妹一樣嫁出去了。（圖：中天提供）
吳姍儒明年1月也要跟妹妹一樣嫁出去了。（圖：中天提供）

給另一半家人的第一印象也很重要，余祥銓就為了扭轉過往形象費盡苦心：「因為她（柔柔）媽媽知道她在跟我交往時，就傳了超長的訊息叫她想清楚，因為她媽媽以前是記者！」Sandy一聽則打趣說：「直接幫你做一篇綜合報導耶，難怪妳只能娶人家，不然你們全家的事都發出去了！」

最讓吳宗憲好奇的是第一次改口稱對方家長「爸」、「媽」的心情，這話題讓當集來賓都超有共鳴：「真的很難！」屈中恆更承認自己在開口前練習很多次，結果也只敢含糊帶過，而曾雅蘭則分享自己超實用的妙招：「一開始不要叫阿姨、叔叔，直接叫姓，然後稱爸爸、媽媽，譬如說『屈爸爸、屈媽媽』，當你要結婚的時候就會變得很熟悉了。」

台灣

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