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鬧翻周揚青1年半 羅志祥承認爆肥 復出變這樣

記者林士傑／即時報導
羅志祥奮力減重，找回昔日的精實身材。(圖:GOT NO FEARS提供)
羅志祥奮力減重，找回昔日的精實身材。(圖:GOT NO FEARS提供)

羅志祥（小豬）去年被舊愛周揚青揭露真面目，幾近身敗名裂，在他致歉後即未再公開露面，沉潛1年半後宣告正式復出，旗下潮牌GOT NO FEARS和REVENGE X STORM推出聯名鞋款，由身為老闆的他創作、演唱廣告曲「TRAP GAME（陷阱遊戲）」。

他邀好友楊琳搭檔寫詞，以「逃」的概念巧妙置入球鞋品牌設計概念，小豬另以「別讓恐懼成為最大的陷阱」作為歌曲中心思想，「我要上場」、「獅子開始發號施令」、「從零開始」等歌詞字句隱約透露現今心境。去年他接受雜誌訪問即預告會在今年靠音樂重新出發，MV以未來科技感的視覺特效呈現磅礡氣勢，擅長舞蹈的小豬請出戰友大目量身打造結合力與美的「陷阱舞」，一雙「麒麟臂」的手臂肌肉散發熟男費洛蒙。

羅志祥(中)請出好友編結合力與美的「陷阱舞」。(圖:GOT NO FEARS提供...
羅志祥(中)請出好友編結合力與美的「陷阱舞」。(圖:GOT NO FEARS提供)

然而為了找回精實身材，他減重很長一段時間，自爆前年錄製「極限挑戰」就胖到80公斤，後來直線上升胖到83公斤，他說：「我真的快昏倒！我站在鏡子前面看自己的時候，天啊，只看到圓肚子然後什麼都沒有，覺得真的不行！」他在疫情期間和楊琳一起執行「鏟肉」計劃，每天完成1個小時有氧運動及1小時重量訓練，且為拍攝MV禁用澱粉超過1個月。

小豬表示：「前陣子突然停下來去感受生活，原本活在『舒適圈』的我突然要開始忙，過程中很不習慣，得慢慢適應恢復練舞及運動習慣及忙碌狀態。」他的復出之作選在媽媽20日生日當天上架，接下來將一步一步公開其他新作，小豬開心表示：「希望能當成最棒的生日禮物送給媽媽，媽媽也開心地說『終於有新歌可以跟朋友ㄧ起跳廣場舞了』。」

疫情 羅志祥 肌肉

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