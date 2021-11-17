孟耿如懷孕3個月 最擔心生兒子像黃子佼「長不高」

孟耿如懷孕後首度曝光手摸小肚肚。（記者沈昱嘉／攝影）

49歲台灣 藝人黃子佼與女星孟耿如結婚1年多，愛的結晶終於報到！孟耿如昨晚臉書發文，正式宣布已懷孕3個月，孟耿如宣布孕後今首度現身，出席「台灣義行獎」活動，她穿著花邊藍色襯衫幸福亮相，全身充滿「孕味」。她透露體重沒有增加，但上圍明顯豐滿，預產期在明年五月中，屆時應該不會辦滿月酒，「實在太辛苦了。」

懷孕3個月的孟耿如17日出席第四屆「台灣義行獎」活動擔任大使，一上台就表示昨天已經收到滿滿的祝福，「一開始不敢相信，多驗了幾次，後來確定後覺得很幸福。」她的上圍明顯漲大，藏不住的孕味。她也笑稱今天帶了最年輕的一起共襄盛舉。現場攝影 記者要她摸肚拍照，她直呼「這樣不好吧！」最後只把手放在小腹旁邊代表。

懷孕三個月的孟耿如透露預產期在明年五月中。（記者沈昱嘉／攝影）

孟耿如說她體重雖沒增加但現在隨時小腹像吃飽的狀態，懷孕後食慾還不錯，也沒吐，只是受賀爾蒙影響心情比較不好，跟黃子佼很久沒吵，近期內吵了兩次，「但現在想不起甚麼事情，希望大家多多義行，讓他早點回家，不要再找他工作 了。」

孟耿如說她以前不愛吃米粉湯但最近突然很想吃，也開始想吃酸的，但她都用外送方式自立沒有麻煩老公黃子佼。當初驗孕發現胸部變大漲漲的才驗孕，得知懷孕還不敢相信，連續驗三次，最後放下心是著床的位置有到位，才對外公開，圈內唯一提前知道的是好友郭書瑤。

她因為懷孕變得很健忘，笑說昨天還把朋友關在工作室外面，當初網紅那對夫妻有送她好孕棉，她覺得應該跟懷孕有關係，不過她凡事講求自然，也打算自然產，出席活動也穿著高跟鞋，不擔心會不舒服，就連孕婦最忌諱的敲打東西她也照做，還是被爸爸阻止才停止。

預產期明年5月中但她婚禮和滿月酒都不傾向辦慢，「想到辦這個好麻煩」，透露老公知道她懷孕後還比出很勇猛的姿勢，笑說：「居然有人這個反映。」他說黃子佼也告訴小燕姐，小燕姐一路看著黃子佼出道到為人父，一直笑但眼淚一直流。自己也是聽到孩子的心跳聲後才覺得有個七公分的生命在肚子裡很奇妙。

她說不希望未來變成要太神經兮兮的孕婦，雖然醫生已經知道性別但她要求別說，個人私心是希望生女生，但如果生男生只怕會長不高。