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金馬演技獎大滿貫 林嘉欣再問鼎第2座影后

記者黃保慧／綜合報導
林嘉欣以「美國女孩」再度角逐金馬女主角。（圖：Media Asia Talent Management Limited提供）
林嘉欣以「美國女孩」再度角逐金馬女主角。（圖：Media Asia Talent Management Limited提供）

台灣女星林嘉欣以本土片「美國女孩」問鼎第二座影后，這回她在片中是個乳癌患者並帶著兩個女兒出國讀書又回到台灣治療的堅毅母親，她演得絲絲入扣，對於片中大女兒方郁婷所演的「方儀」因文化差異被欺負更有共感，她15歲那年在加拿大被星探發現，來到台灣發展9年間，曾因一口英文腔的中文在節目上被消費，憶起往事，她說：「當然會配合，但會覺得自己是傻瓜。」

43歲林嘉欣是金馬獎史上首位獲得女主角、女配角與新演員3項演技獎大滿貫的演員。但早年她是先以歌手之姿出道，在台灣發展期間，因為中文不是很流利，經常被玩弄口音哏，即便看著大字報也看不懂，由於還是新人，面對玩笑沒人教如何應對，她就全力配合，直到她去香港發展，告訴自己：「我要重新開始，我不要裝傻了。」

她按照想要的樣子，朝著自己的方向走，拍了第一部由許鞍華導演執導的電影「男人四十」，與張學友、梅艷芳合演，讓她大滿貫，一口氣奪下金馬和香港金像獎的女配、新人。對於過去那樣的經歷她說：「沒有後不後悔，只是那個時候不知道原來可以做自己。」

她在片中與大女兒相愛相殺，現實生活中，她坦言對自己媽媽也是又愛又恨，「我都直話直說，常在我媽傷口撒鹽。」「在國外都是直接溝通，不是針對人，是公事公辦，但回到華人環境裡，好像很多事都不能直接說。」她感嘆：「好累喔，人不能簡單一點嗎？」

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