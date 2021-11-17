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陳意涵生日隔天生二寶 「詭扯」添好運

記者陳建嘉／綜合報導
陳意涵老公許富翔特意製作了一個盆栽，讓她能放鬆心情。（圖：陳意涵提供）
陳意涵老公許富翔特意製作了一個盆栽，讓她能放鬆心情。（圖：陳意涵提供）

39歲台灣女星陳意涵再度當媽，她與導演丈夫許富翔結婚三年，育有一個兩歲多的兒子小初，7月宣布再度懷孕，日前有消息傳出，她已產下一女。陳意涵說，是在13日她生日隔天在台北順利產女，母女平安！生完孩子後的她，狀態極好，滿臉喜悅。

陳意涵被譽為「最強孕婦」，早在生第一胎時，產前倒數時還秀出倒立的照片，她上周甚至還挺著即將臨盆的孕肚，出席許富翔執導新片「詭扯」首映會，並在12日過生日時，貼出與兒子練瑜伽的照片，看起來較為悠哉。

陳意涵笑說，13日生二胎，小小的私心是希望以後家裡可以連著兩天一起過生日，讓歡樂延續。也笑稱懷第二胎比懷哥哥的時候更熟能生巧了。她還特別感謝老公許富翔，因為在月子中心不能隨意出門享受新鮮空氣。而許富翔特意製作了一個盆栽，把大自然帶到自己的小房間，讓她每天都能有好心情。

「詭扯」在陳意涵生日當天11月12日上映，她說一開始宣布懷孕時，電影正巧在富川影展獲獎，後來又入圍金馬獎八項大獎，她笑說：「懷孕好像都會帶來一些好運，希望能把第二胎的好運帶給這部電影，所以我之前才說，一定要在我生小孩的時後上映。」果然電影也開出不錯票房，上映首日，還拿下台北新片票房冠軍。

電影 台灣 導演

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