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林志玲義賣新書 募集教育、醫療資源助弱勢

記者黃保慧／綜合報導
林志玲這1年忙著孕育新書「心玲小語 My Little Notebook」。（圖：志玲姊姊慈善基金會提供）
林志玲這1年忙著孕育新書「心玲小語 My Little Notebook」。（圖：志玲姊姊慈善基金會提供）

台灣女星林志玲和AKIRA婚後幸福，疫情期間她暫緩工作，忙著做公益和孕育新書「心玲小語 My Little Notebook」，這是她送給大家的禮物，希望把記錄著自己人生歷練與力量的筆記本分享給大家，透過新書的慈善義賣，募集更多兒童的教育與醫療資源，將大家的愛心化為更大的力量，她覺得特別有意義。

林志玲特別在向日葵花海前錄製影片，說道：「經過今年動盪和不安的一年，我想大家都在尋找怎麼和自己相處的方式，在我後面有向日葵，希望今年（2022年）開始的時候大家都像向日葵一樣，面向陽光，帶著一個正向的心情，好好的讓自己stay postive and stay happy（保持積極和快樂）。」

林志玲的限量新書自10月中旬開始預購，一推出就有非常好的回響，書中收錄了她溫柔聲音的中文、姊夫AKIRA充滿磁性的日文，以及好友標準的英式英文，希望讓大家一邊看美美的照片，一邊收聽溫暖的聲音，又可以一邊學習不同的語言。

林志玲連續12年義賣年曆，一路走來更孕育了志玲姊姊慈善基金會得以幫助更多弱勢兒少的學習與醫療資源。這12年的里程碑，記錄了大家與志玲姊姊的共同成長與努力付出，一起邁向更成熟圓滿的人生階段。

林志玲 台灣 疫情

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