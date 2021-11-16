向西洋女星看齊 許瑋甯代言自創內衣

許瑋甯露出美麗的背部，性感撩人。（圖：an.niversary提供）

紅遍台灣 影視圈的演技派女神許瑋甯又多了一個頭銜，她的自創品牌an.niversary，正式上線開賣，首波推出的蕾絲細肩帶內衣、絲滑緞面翻領睡袍、紗質內褲、西裝外套等，都由她親自演繹，性感魅力也在照片中一覽無遺。兩大西洋資深女星伊莉莎白赫莉（Elizabeth Hurley）、黛咪摩爾（Demi Moore）也都為和自己有關的泳裝，拍攝多款清涼照，卻引發外界不一樣的觀感。

伊莉莎白赫莉愛拍比基尼照常被罵，喊冤稱是為了泳裝品牌的生意。（取材自Instagram）

許瑋甯的自創品牌名稱寓有深意，她的英文名字是Ann，而anniversary又是紀念日之意，她希望能透過an.nniversay讓每個片刻成為自己以及女人們的專屬紀念。近來在影視節目中不常出現清涼造型的她，商品型錄中回歸模特兒老本行，依舊奪目吸睛，立刻成為熱烈話題，期待買氣一樣火紅。

女星賣清涼服裝，自己往往就是產品最好的代言人，在西洋影劇圈很常見，只是未必都能引發外界正面觀感。最著名的代表首推英倫美魔女伊莉莎白赫莉，她雖然體態保養一級棒，比許多年齡只有她一半的小妹妹都要性感火辣，但年過半百、即將邁向耳順，還常常穿著幾乎沒太多遮掩的比基尼，屢被批評「為老不尊」。她也不時喊冤，畢竟泳裝生意是自己的，自己不上陣還能找誰代勞？因此也就不管旁人的抨擊，繼續清涼養眼照大放送。

同樣將要衝向60大關的黛咪摩爾則聰明些，把三個女兒一起拉來拍泳裝宣傳照，款式也比伊莉莎白赫莉的牌子保守不少，反而有溫馨感。她雖然只是在品牌創立的早期參與投資 ，卻也還是對拚業績盡心盡力。