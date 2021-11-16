「玻璃心」4周點閱衝破3000萬 黃明志不覺得被禁

黃明志(左)與陳芳語合體獻唱「玻璃心」，成績不俗。（記者王聰賢／攝影）

馬來西亞華人 創作歌手黃明志與陳芳語對唱的「玻璃心」點閱在4周內衝破3000萬，兩人日前在黃明志發片記者會合體首唱，打趣稱幾乎成為限定組合，邀約常常綁在一起。對於歌曲後續效應，像是微博被關、歌曲被大陸下架等，黃明志說：「我不覺得我被禁，被禁的是不能聽這首作品的人。」

黃明志稱創作自由是普世價值，以往在大馬拍電影 、做音樂不時遇到阻礙，希望不論哪個國家都能讓人民更自由地發揮靈感。未來會再去大陸嗎？他說祖墳在海南島，有幾回清明時節全家飛往當地祭祖，上次去是三年前拍攝MV，「我是大馬國籍，應該（去了）沒事吧！」

「玻璃心」竄紅讓他人氣更上一層樓，目前累積15場邀約上門，至於MV中棉花、韭菜、熊貓、蝙蝠等元素遭疑有辱華之意，他說每個觀眾都有不同解讀，意念留給大家想像，「我在花絮中有說要愛護小動物，像我不吃蝙蝠。」他很開心如今在創作方面不受限制，因為發自內心的創作才是好的創作，「不會怕再挑戰尺度，只要YouTube沒禁就好。」

他和王力宏對唱的「漂向北方」點閱超越1.8億，若「玻璃心」點閱破億，打算如何慶祝？他直呼還有段距離，頂多開場粉紅色的轟趴。讓他始料未及的是，歌曲在中南美洲引起回響，且很多商演指定他穿著MV中粉紅色造型登台，他苦笑說：「自己氣質不適合粉紅色，原本以為拍完MV就可以丟了。」

另外他替金門打造的觀光 歌曲「牆外」，MV角色與歌詞也被質疑暗諷大陸被關在牆內與嚮往自由的渴望，他再次重申每個人都有解讀的自由，「去金門看到聚落的高牆，讓我很有靈感，希望MV可以幫到觀光，很多人都聽到哭，連我的女友都哭了。」只是抨擊接二連三，會不會有玻璃心碎時刻？黃明志直言：「我心臟滿強的，可能都長繭了。」堅強面對各種評價。