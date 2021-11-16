趙小僑拚美食副業 袁詠琳拒絕爛桃花

袁詠琳推出全新單曲「拜託有態度」。（圖：杰威爾音樂提供）

台灣 女星趙小僑、袁詠琳近日分別舉辦生日會，趙小僑與老公劉亮佐結婚五年，一路求子艱辛，今年初好不容易做人成功，卻產檢時發現寶寶胎停，只好忍痛引產，經過三個月的休養後，被問是否再拚求子？趙小僑嘆氣，反問老公「還想要嗎？」有過之前的艱辛，是否再承受一次痛苦，依然舉棋不定。

趙小僑舉辦粉絲生日會，並宣布推出調理包。（圖：金博家提供）

趙小僑日前舉辦42歲生日會，並宣布投入美食 副業推出調理包品牌，她坦言，年初因小產，在經過一段時間休養後，目前身體已恢復得差不多，被問是否再嘗試求子，劉亮佐表示「沒意見」，趙小僑則補充：「他是捨不得我辛苦，但如果我真的想要，他會配合我。」

趙小僑身體復元後，便和老公劉亮佐開始籌備推出調理包，過程中，夫妻起過幾次爭執，好在兩人吵架不過夜，當晚就「說清楚」，劉亮佐說：「我生氣的尊嚴就是不說話，但每次被小僑一逼問就馬上破功，我只能認輸」。

周杰倫 的師妹袁詠琳出道12年，之前參與「乘風破浪的姐姐」節目翻紅，日前在大陸辦35歲生日演唱會，並宣布單曲「拜託有態度」上線。她在MV連換四套華服，大跳「甩手閃邊舞」逼退爛桃花，不過7月時因扭傷腳踝緊急開刀，復健後雖已康復，但闊別三年拍攝個人唱跳MV，內心極為忐忑，當天做足保護措施、戴上腳踝護具上陣，順利克服難關。