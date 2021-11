林志玲這1年忙著孕育新書「心玲小語 My Little Notebook」。(圖:志玲姊姊慈善基金會提供)

林志玲 (志玲姊姊)和AKIRA婚後幸福,這一年的疫情 期間,她暫緩工作,也忙著孕育新書「心玲小語 My Little Notebook」,這是她送給大家的禮物,希望把記錄著自己人生歷練與力量的筆記本分享給大家,透過新書的慈善義賣,募集更多兒童的教育 與醫療資源,將大家的愛心化為更大的力量。

志玲姊姊的限量新書自10月中旬開始預購,一推出就有非常好的迴響,書中收錄了志玲姊姊溫柔聲音的中文、姊夫充滿磁性的日文,以及好友標準的英式英文,希望讓大家一邊看美美的照片,一邊收聽溫暖的聲音,又可以一邊學習不同的語言。

志玲姊姊從2010年至2021年連續12年義賣年曆,許多充滿愛心的朋友們一直支持著志玲姊姊,一路走來更孕育了志玲姊姊慈善基金會得以幫助更多弱勢兒少的學習與醫療資源。這12年的里程碑,記錄了大家與志玲姊姊的共同成長與努力付出,一起邁向更成熟圓滿的人生階段。2022「心玲小語 My Little Notebook」限量義賣,售完為止。詳情請見志玲姊姊慈善基金會臉書專頁或志玲姊姊慈善基金會網站查詢。