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「老友」相見 拜：需要建立護欄 習：需增溝通合作

Ella全裸換衛生棉被兒撞見 秒變老師上課了

記者林士傑／綜合報導
Ella(右)曾被兒子撞見換衛生棉，當下立刻上起健康教育課，特別提醒陳鎮川無論多忙一定要留時間給小孩。(圖:style master提供)
Ella(右)曾被兒子撞見換衛生棉，當下立刻上起健康教育課，特別提醒陳鎮川無論多忙一定要留時間給小孩。(圖:style master提供)

陳鎮川、陳嘉樺（Ella）同為人父母，上周末在怪物祭暢談育兒經，Ella透露常在生活上適時地「教學」，「兒子會見到我的裸體，有次換衛生棉剛好被兒子撞見，我就藉機來個健康教育，很直接地告訴他生理構造。」

Ella強調要給孩子充足的安全感，隨著小孩成長必須滾動式調整教育模式，自己無論多忙都會留時間與兒子勁寶談心，Ella說：「這對我跟勁寶很重要，藉此建立親密感，所以勁寶到現在4歲還是很黏我！」天后推手陳鎮川升格新手老爸，自有1套軍事化的時間管理，比方早上7點到9點、晚上7點到9點要陪小孩，「餵奶、換尿布都會調鬧鐘，剩下的時間就工作及休息。」

兩人同樣都是「職業父母」，Ellla以過來人身分分享在工作及家庭之間的時間管理，提到這幾年發現「有happy mommy，才有happy baby」的概念，「職業父母很辛苦，工作累了不能把情緒發在小孩身上，我很幸運有神隊友老公幫忙，讓我有時候教小孩心情煩躁時，能藉由專心工作去轉換心情。再者我一定會留時間讓自己去運動、保養或是按摩來抒發情緒，在下班之餘才能保有好心情跟小孩相處。」

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