賴佩霞當開明婆婆 和媳婦隋棠像朋友
台灣女星賴佩霞近期推出新書「轉念的力量」，日前出席分享簽書會，交往結婚25年的老公謝志鴻力挺，女兒謝沛恩則擔任神祕嘉賓驚喜現身，提到明星媳婦隋棠，婆媳之間相處融洽如「好朋友」，指自己和老公把關係、健康顧好，「不讓孩子們操心才是最重要的」。
賴佩霞在新書中感性地表示，「幸福不是追求來的，而是實踐來的」，提到和老公交往至今，幾乎沒吵過架，印象最深刻的是多年前某次，她提出到美國進修，需要離家一段時間，老公當下不開心，說重話「難道不覺得妳有責任嗎？」她聽了不高興，但瞬間就「轉念」回：「你是說我不負責任，還是捨不得我離開那麼久？」沒想到老公也呆住，轉而從反對到支持，還協助處理來美進修事宜，連飛機餐都幫她訂好。
夫妻結婚超過20年，幾乎沒吵過架，靠的就是「轉念」，婆媳關係亦是如此，繼子Tony和隋棠結婚，賴佩霞也從未干涉過小兩口家庭生活，「我的公婆也絕不和孩子們住一起」，直呼婆媳分開住是家裡習慣，加上自己和女兒謝沛恩都在演藝圈，對於隋棠，「無論心理、生理上，我都能了解她的辛苦」，最近隋棠一家也將搬到她家附近，婆媳能相互照顧又能保有各自隱私，是最完美的相處模式。
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