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柯震東超會哭 自揭把傷口變養分

記者黃保慧／綜合報導
柯震東(中)被觀眾譽為「最會痛哭流涕的男演員」。（圖：金馬執委會提供）
柯震東(中)被觀眾譽為「最會痛哭流涕的男演員」。（圖：金馬執委會提供）

台灣金馬影展正式開跑，電影「月老」導演九把刀率柯震東、宋芸樺、王淨、馬志翔、蔡昌憲、陳妤等演員出席活動，男主角柯震東被觀眾譽為「最會痛哭流涕的男演員」，柯震東說：「因為我人生經歷蠻多事情可以讓我哭的，所以就是好好拿自己的傷口變成養分，然後去表演。」

九把刀提到「月老」是20多年前寫的小說，如今改編成電影，有很遙遠記憶的感覺，「我已經一年沒出書了，每次拍電影都認真把作品當成最後一部來做，把一些以前合作重要的夥伴找回來，很認真很認真製作，希望大家看電影感受到這個世界有多愛我們」。而以此片入圍本屆金馬獎最佳男配角的馬志翔坦言入圍很開心，但他謙稱：「能夠有個適合自己的劇本然後表演被看到，但這角色不是只有我一人，是很多人成就的角色，我覺得是大家的功勞」。

而飾演地獄使者的洪都拉斯幽默表示，「我也不曉得為什麼我像馬面，和飾演牛頭的陸明君是一組，我們武打組套招花半個月時間，但出現畫面不超過五分鐘，不過戲真的非常好看。」陸明君也說：「『月老』根本是賀歲片，眾星雲集，角色都畫龍點睛。」首次嘗試武打，很開心能開啟武打戲路，她也跟九把刀喊話：「很過癮，雖然很痠痛，剪掉的（戲）之後再還給我們。」

另侯彥西和陳妤在片中也是一組，侯彥西提到之前跟九把刀合作「那些年，我們一起追的女孩」演出角色勃起翹「下面」，這次拍「月老」造型致敬日本動漫「幽遊白書」中桑原和真的髮型，是翹「上面」，他也好奇問：「下次不知道可以翹哪邊。」陳妤說道第一次跟侯彥西對戲，知道他會以很誇張的方式呈現，自己就故意面無表情，玩得很開心，九把刀也讚陳妤喜劇節奏掌握得非常好。

片中關鍵人物蔡昌憲有「破億吉祥物」稱號，他直呼：「這部電影很好看，還有我的歌很好聽。」趁機藉金馬舞台獻唱由「宇宙人」主唱小玉為他量身訂做的歌「有閒」，獲得滿場掌聲。

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