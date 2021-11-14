陳亞蘭「嘉慶君」龍袍 楊麗花親自設計珠寶

陳亞蘭扮嘉慶君，霸氣十足。（圖：欣湉國際有限公司提供）

由台灣 女星陳亞蘭製作並擔當主演的歌仔戲「嘉慶君遊臺灣」，選在嘉慶君生日當天曝光12秒片花，影片中陳亞蘭飾演的嘉慶君龍袍造型與畫面看起來威風凜凜、霸氣十足，特別的是她身上的朝珠、佛珠、手串兒、腰間的翠玉絕大多數竟都是國寶楊麗花親自設計。

楊麗花親自為愛徒陳亞蘭設計的佛珠、手串兒。（圖：欣湉國際有限公司提供）

陳亞蘭透露這次在製作時為求盡善盡美，特別禮聘楊麗花擔任藝術總監，並邀請故宮博物院前院長馮明珠擔任藝術顧問，豐富該戲底蘊。陳亞蘭指出，該戲時空為清朝，為了符合貴族氣息還特地多次造訪故宮博物院，由馮明珠親自帶領她們了解當時文化，做足功課。

戲中陳亞蘭身穿的龍袍聘請知名設計師量身訂製，而朝珠、佛珠、手串兒、腰間的翠玉絕大多數都是楊麗花親自設計。楊麗花並不時關心愛徒陳亞蘭新戲後製進度， 最近常對陳亞蘭講的一句話就是：「『嘉慶君』何時播出？」楊麗花除拍攝時親送美食 探班之外，近期甚至親自赴剪接室拿出國寶級的閱歷助攻愛徒。

陳亞蘭日前生日，楊麗花每年都會準備豬腳麵線替愛徒慶生，並在愛徒身上「滾蛋」，有「添福添壽，去除霉運」之意，雖然每年生日都是一樣的流程，但收到恩師的生日禮，還是感動落淚，她並許下生日願望：「一願：台灣平安、大家平安！二願：嘉慶君遊臺灣大家喜歡！三願：心想事成！」

陳亞蘭透露，「嘉慶君遊臺灣」已確定明年將播出，並製作大幅增加外景比例，要讓觀眾藉著看歌仔戲也能看到臺灣的明媚風光。